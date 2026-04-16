Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte ExcursionistaInforme VulnerabilidadEncarecimiento Combustible AerolíneasEclipse Mallorca
instagramlinkedin

'Ciberataque'

Inditex sufre un acceso no autorizado a las bases de datos de sus clientes

"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad"

Inditex sufre un acceso indebido a bases de datos de clientes de diferentes mercados.

Inditex sufre un acceso indebido a bases de datos de clientes de diferentes mercados. / EFE

EFE

Madrid

Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero que contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados.

En un comunicado remitido esta noche a EFE, Inditex ha informado que en dichas bases de datos no había información personal tal como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago.

La empresa asegura que ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado.

El origen de este acceso no autorizado, explica en el comunicado, tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional.

Noticias relacionadas

"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad", concluye el comunicado.

TEMAS

  • Inditex
  • empresas
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
  2. IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
  3. La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
  4. Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
  5. Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
  6. El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
  7. Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
  8. Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia

Defensa cierra la vía administrativa a Santa Bárbara por los contratos de artillería y da la razón a Indra y Escribano (EM&E)

Defensa cierra la vía administrativa a Santa Bárbara por los contratos de artillería y da la razón a Indra y Escribano (EM&E)

Lío con el cobro del Gordo de la Lotería de Navidad de Villamanín: registran una denuncia penal y dos intentos de estafa

Lío con el cobro del Gordo de la Lotería de Navidad de Villamanín: registran una denuncia penal y dos intentos de estafa

Capturada en Palma una narcotraficante de Son Banya que llevaba tres años fugada

Capturada en Palma una narcotraficante de Son Banya que llevaba tres años fugada

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES EN BALEARES | Largas colas en Palma para obtener el informe de vulnerabilidad

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES EN BALEARES | Largas colas en Palma para obtener el informe de vulnerabilidad

Detenido en Palma por conducir sin carné y llevar cien gramos de hachís en el coche

Detenido en Palma por conducir sin carné y llevar cien gramos de hachís en el coche

El local de la mercería Ca Donya Àngela, la más antigua de Palma, se pone a la venta

El local de la mercería Ca Donya Àngela, la más antigua de Palma, se pone a la venta

Gepac y BeOne Medicines impulsan ‘Cuidado con las Palabras’ para concienciar sobre el uso del lenguaje bélico en cáncer

Gepac y BeOne Medicines impulsan ‘Cuidado con las Palabras’ para concienciar sobre el uso del lenguaje bélico en cáncer
Tracking Pixel Contents