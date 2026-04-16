Declaración de la Renta 2025: este es el único caso en que el seguro de tu coche desgrava

Cada campaña de la Renta trae las mismas dudas y una de las más repetidas vuelve a estar sobre la mesa: ¿se puede desgravar el seguro del coche en la Declaración de la Renta 2025? La respuesta general es no. Para la mayoría de contribuyentes, el seguro del vehículo no da derecho a una deducción en el IRPF.

Sin embargo, sí existe una excepción muy concreta en la que ese gasto puede tener efecto fiscal: cuando el coche está afecto a una actividad económica. Es decir, cuando se utiliza en el marco del trabajo por cuenta propia y cumple los requisitos exigidos por Hacienda.

El seguro del coche no desgrava en la Renta 2025… salvo en un caso

Conviene hacer una precisión importante. No estamos hablando de una deducción general para cualquier conductor, sino de un gasto deducible vinculado a una actividad económica. En la práctica, eso significa que un particular no puede incluir el seguro del coche para pagar menos en la renta, pero un autónomo sí podría hacerlo si el vehículo está realmente ligado a su actividad profesional.

Este matiz es clave porque muchas personas creen que basta con usar el coche “a veces” para trabajar. Y no. Hacienda exige que el vehículo esté afecto a la actividad y la norma es especialmente estricta con los automóviles de turismo.

Qué entiende Hacienda por coche afecto a la actividad

La legislación del IRPF permite deducir gastos vinculados al negocio o profesión, pero el problema llega al demostrar que ese coche no se usa también para fines personales. En el caso de los turismos, el reglamento deja claro que el uso privado accesorio no abre la puerta con facilidad a esa afectación, salvo supuestos tasados.

Por eso, el escenario en el que el seguro del coche puede “desgravar” en la renta es muy limitado y normalmente se relaciona con profesionales para los que el vehículo forma parte directa de su trabajo, como determinados comerciales, transportistas, taxistas, vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías o actividades similares previstas en la norma.

Si eres asalariado o usas el coche de forma mixta, la respuesta suele ser no

Para un trabajador por cuenta ajena que utiliza su coche para ir a la oficina o para desplazamientos ocasionales, el seguro no desgrava. Tampoco suele hacerlo en IRPF cuando se trata de un turismo con uso mixto, es decir, utilizado tanto para trabajar como para la vida personal.

Ese es precisamente el error más habitual en cada campaña: pensar que cualquier gasto relacionado con el coche puede incluirse en la declaración. No es así. La norma no contempla una deducción general por seguro, mantenimiento o combustible del vehículo privado del contribuyente.

La Renta 2025 mantiene el foco en los gastos realmente justificados

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2024 quedó regulada por la orden ministerial publicada en 2025, mientras que la normativa del ejercicio 2025 se articula en la orden publicada en marzo de 2026. En ambos casos, la base sigue siendo la Ley del IRPF y su reglamento, que son los textos que marcan cuándo un gasto puede computarse en actividades económicas.

Noticias relacionadas

En otras palabras: el seguro del coche solo tiene ventaja fiscal en un supuesto muy concreto, y no por ser conductor, sino por ser profesional y poder acreditar que ese vehículo está afecto a la actividad económica.