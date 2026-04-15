Las víctimas de Adamuz reclaman justicia: "No he podido volver a subirme a un tren"

47 sillas vacías. 46 por Adamuz y una por Gelida, las vidas segadas en los dos accidentes ferroviarios ocurridos a finales del mes de enero, el 18 en Córdoba y el 20 en Barcelona.

Así han querido honrar la memoria de las víctimas los miembros de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, que se han concentrado en la mañana de este lunes en la Ronda de San Jerónimo, en Madrid, bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia”.

Pretendían hacerlo frente al Congreso de los Diputados, pero finalmente la Policía Municipal ha tomado la decisión de desplazarlos un poco más abajo, hasta la puerta del Hotel Palace. Allí, desde las nueve de mañana, han ido reuniéndose los involucrados: familiares, amigos e incluso personas que vivieron la tragedia en sus propias carnes.

"Mi hijo me decía que iban a recogerlo en cucharilla"

Una de las voces más desgarradoras de la concentración ha sido la de María Fernanda Tobaruela, madre de Agustín Fadón Tobaruela, tripulante que salvó la vida del accidente de Angrois, en el que perecieron 79 personas, pero falleció en Adamuz. “Mi hijo estuvo de baja desde la pandemia, y cuando se incorporó vio que estaban todos los trenes hechos una mierda. Decía: ‘Esto está muy mal. Me van a recoger con cucharilla, porque está todo fatal’”.

Tobaruela narra con inmenso dolor las conversaciones que tuvo con su hijo antes de que perdiera la vida en el accidente. “Nunca creí que le iba a pasar algo a mi hijo, con 39 años. Se sabía que muchos tramos de las vías estaban en mal estado, y muchas veces me decía ¿pero como es posible que esto esté así”.

Cuenta que se siente tremendamente decepcionada con la respuesta del Gobierno. “No hemos tenido apoyo de nada, ni nos han dicho nada, ni han pedido perdón. Simplemente van a la televisión, a hacer su propaganda, para que la gente los vote. A Óscar Puente le reclama que depure responsabilidades. “¿Cómo que no lo sabe. Tú eres ministro, y tienes que saber lo que pasa en tu ministerio. Esto no es normal en una democracia, con los impuestos que se pagan. ¿En qué se gastan el dinero en este país? En nada”, lamentaba Tobaruela.

Dos manifestantes exhibiendo pancartas en la concentración / EL PERIÓDICO

Un escrito presentado al Congreso

Los familiares, amigos y las propias personas involucradas en el accidente han colocado 47 sillas, cada una con el nombre del fallecido. Alrededor de las 11 de la mañana, una comisión de la asociación ha presentado un escrito en el Congreso de los Diputados, donde se está desarrollando una sesión de control al Gobierno.

“Esta es una forma más de dar visibilidad a lo que ha ocurrido. Queremos alertar a la sociedad de que esto no es un tema solo de los afectados, sino de todos los que vayan a usar el ferrocarril, porque creemos que está en unas condiciones muy susceptibles de mejora. Hoy siguen circulando trenes con cientos de miles de viajeros en las mismas condiciones que nosotros, esto puede volver a ocurrir en cualquier momento y nos preocupa enormemente”, ha dicho Mario Samper, organizador de la concentración, en declaraciones a los medios.

“Queremos que se pongan las pilas”, ha exhortado Samper a los políticos. “Que dejen de hacer caja con este suceso tan trágico, dejen de pelearse y aúnen fuerzas para que se implementen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. No hay derecho a que se monten 400 personas en un tren y lleguen tarde a su destino, o en este caso 47 de nosotros no lleguemos”, ha pedido Samper.

"No nos ha llamado nadie"

La madre y la hermana de Alba, una de las asistentes de la concentración, iban en el tren Iryo siniestrado. Resultaron heridas, pero se están recuperando. “Pedimos que se haga justicia por las víctimas y que se esclarezcan los hechos. Buscamos la verdad, aquí no importan los partidos políticos, solo las personas fallecidas y los heridos. Y que Óscar Puente dimita, y si la juez asegura que tiene que ir a la cárcel, pues a la cárcel”, declaraba a este periódico.

La respuesta del Gobierno no les ha satisfecho en absoluto. “No han llamado a nadie: ni a ninguna víctima ni a ninguna familia. No nos importa el dinero, queremos que se haga justicia y que esto no vuelva a pasar”, apostillaba.

Un grupo de manifestantes sujetando la pancarta de la concentración / EL PERIÓDICO

"No he podido volver a subirme a un tren"

Noelia Ruiz García, malagueña, vivió el accidente en sus carnes. “Como todos, yo iba viendo mi serie, o escribiendo en el ordenador. De repente sentí como el vagón pegaba un bote hacia arriba, como si saliese de las vías, y en un segundo empezó a moverse de derecha a izquierda de una manera inexplicable. Mi primera reacción fue agarrarme a las barras del asiento de delante, meter la cabeza en el medio y cerrar los ojos. Me despedí, porque pensaba que de ahí no salía”, narraba.

“Cuando abrí los ojos me di cuenta de que nuestro vagón estaba volcado, y el de delante todavía estaba recto. Yo no podía mover el brazo izquierdo, porque me dolía mucho por los golpes. Con ayuda de los que tiraba pude salir, y esperamos arriba hasta que otros pasajeros pudieron salir”.

Noelia sigue teniendo secuelas: físicas, con un edema en la clavícula y una rotura fibrilar en el deltoides, aunque les resta importancia. “Es muy leve para lo que veo de otros compañeros”. Para ella, lo peor es lo psicológico. “Hay días que sientes como que has vuelto a nacer, y luchas por volver a vivir y recuperar la normalidad. Pero cuando escuchas testimonios de familias a las que les han destrozado la vida, no puedes evitar el dolor”.

Las secuelas a nivel mental y emocional siguen siendo difíciles de sobrellevar. “No he podido volver a subir a un metro o a un cercanías, ni me lo planteo ahora mismo. Todo ahora lo intento conducir yo, e incluso cuando voy con alguien en Uber pienso que me va a pasar algo”, lamenta, aunque cree que con el trabajo psicológico y el tiempo terminará superándolo.