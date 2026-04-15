EY desafía la irrupción de la IA con un campus en el centro de Madrid de 33.000 metros cuadrados

EY estrenará la próxima semana su nuevo campus empresarial en el distrito financiero de Azca, en el centro de Madrid. La 'big four' pasará a ocupar 33.500 metros cuadrados en dos edificios: a los 20.000 metros cuadrados con los que cuenta en su actual 'cuartel general', en torre Titania, se sumarán otros 13.500 metros cuadrados en un edificio enfrente, el ubicado en el número 2 de la calle Orense. Con estas nuevas instalaciones a pleno rendimiento, la consultora y auditora espera poder casi duplicar su número de empleados en los próximos siete años hasta alcanzar los 6.000.

La firma de servicios profesionales ocupará ya de forma inmediata cuatro plantas en el edificio Orense, 2, propiedad de la filial inmobiliaria de la aseguradora italiana Generali, que está culminando su reforma integral, que arrastra algunos meses de retraso. A finales de 2024, en plenas obras de remodelación, EY acordó el arrendamiento de todo el complejo, que cuenta con 13.500 metros cuadrados repartidos en once plantas, y espera colgar su logo en lo alto del inmueble una vez reciba las autorizaciones municipales pertinentes.

Adicionalmente, EY iniciará en las próximas semanas la reforma de torre Titania, rascacielos construidos sobre los cimientos de lo que fue la antigua torre Windsor, que ardió en 2005 y fue demolida. En 2017, la compañía se instaló en este inmueble propiedad de El Corte Inglés, que diez años después arrancará una reforma interior para acomodar el 80%-85% de sus espacios, confirman desde la 'big four', que ha conseguido renovar su contrato que finalizaba a finales de 2025 durante diez años más.

El conjunto del desarrollo supone la mayor inversión en oficinas de EY en toda Europa. Por otro lado, fuera de Madrid, la firma tiene en marcha la ampliación de 4.000 metros cuadrados de su 'cuartel general' en Barcelona, duplicar el espacio actual de sus complejos en Valencia o Bilbao y la inauguración de nuevos edificios en Málaga y Tenerife.

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Alcanzar los 6.000 empleados en Madrid

El objetivo de EY es alcanzar los 6.000 empleados en su campus de Madrid antes de 2033, que supondría casi duplicar los 3.500 trabajadores que tiene en la actualidad. La capacidad actual de las instalaciones estaba al límite, porque algunos días (no los lunes ni los viernes) estaba al límite de su ocupación. Ahora pasará un periodo en el que la compañía estará sobredimensionada en un 120% hasta que progresivamente incorpore a todos los perfiles que estima. Sobre la irrupción de la inteligencia artificial y su potencial impacto, EY espera que tenga un impacto positivo en la firma, permitiendo incrementar su oferta de servicios corporativos a los clientes, pero sin renunciar a seguir ampliando su plantilla, apuntan.