Desde casa, unos 260 euros al día y sin ser programador: Elon Musk busca trabajadores en Europa para entrenar su IA

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, ha abierto un proceso de selección en Europa con el objetivo de incorporar colaboradores que ayuden a entrenar Grok, el sistema integrado en la red social X (antes Twitter).

Se trata de un trabajo en remoto por el que la compañía puede llegar a pagar en torno a 260 euros al día, aunque esta cifra no es fija. La remuneración depende de factores como el volumen de tareas, su dificultad o la experiencia del candidato. No buscan perfiles técnicos clásicos como programadores, sino profesionales vinculados al ámbito visual: edición de imagen y vídeo, diseño gráfico, creación en 3D, postproducción o personas con experiencia en herramientas de inteligencia artificial generativa. El dominio del inglés es imprescindible.

No es un empleo tradicional. No hay contrato indefinido ni condiciones habituales como vacaciones pagadas o cotización automática. La propuesta se plantea como una colaboración flexible, algo que ya adelantó el informático Andrea Stroppa, colaborador habitual de Musk en Italia.

Qué tipo de trabajo ofrece xAI

Dentro de estas ofertas, xAI busca perfiles como especialistas en imagen o vídeo. En el caso de imagen, el trabajo consiste en ayudar a mejorar la capacidad de Grok para interpretar y generar contenido visual. Para ello, se requiere experiencia en fotografía, arte digital o diseño, así como un portfolio que demuestre nivel en este tipo de trabajos.

Las tareas incluyen etiquetar imágenes, hacer anotaciones y aportar datos que ayuden al sistema a entender aspectos como la composición, la iluminación, el color o el estilo. También se valora haber trabajado con herramientas de generación de imágenes mediante IA.

Me interesa el puesto de especialista en imagen

En el caso de vídeo, el enfoque es similar, pero centrado en contenido audiovisual. Se buscan perfiles con experiencia en edición, efectos visuales o gráficos en movimiento. El objetivo es entrenar a Grok para que entienda mejor cómo funcionan el ritmo, las transiciones o los efectos dentro de una secuencia.

Para estos puestos se pide experiencia con programas como Premiere, After Effects o DaVinci Resolve, además de capacidad para analizar técnicamente qué hace que un vídeo funcione o no.

Me interesa el puesto de especialista en vídeo

Condiciones: flexibilidad total… pero sin garantías

xAI plantea estos puestos como roles abiertos que pueden ser a tiempo completo, parcial o como colaboraciones externas. En este último caso, no hay un horario fijo: las horas dependen del proyecto y de la disponibilidad del trabajador.

Como referencia, muchos proyectos pueden requerir unas diez horas semanales, aunque no es un compromiso obligatorio. Cada colaborador puede organizar su tiempo y decidir cuánto trabaja en función de las tareas asignadas.

Archivo - Logotipo de Grok, la inteligencia artificial de X / Europa Press/Contacto/David Talukdar - Archivo

El trabajo se puede realizar desde cualquier parte del mundo, siempre que se cumplan requisitos legales y de compatibilidad horaria. Eso sí, no se ofrece patrocinio de visado.

En cuanto a los equipos, quienes trabajen con su propio ordenador deberán contar con sistemas actualizados, como Windows 10 o superior, macOS 11 en adelante o dispositivos Chromebook.

Sueldo y condiciones según el perfil

En Estados Unidos, estas posiciones se mueven en una horquilla de entre 45 y 75 dólares por hora, dependiendo de la experiencia, la formación y la ubicación. Para candidatos internacionales, las condiciones se detallan durante el proceso de selección.

Los beneficios, como seguros o bajas pagadas, solo se aplican en determinados casos y dependen del tipo de relación laboral y del país.

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En conjunto, xAI plantea un modelo que combina altas retribuciones puntuales con máxima flexibilidad, pero también con menor estabilidad que un empleo convencional. Un formato cada vez más habitual en el sector tecnológico, especialmente en tareas ligadas al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.