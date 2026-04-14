El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado

Cuatro meses de paro por cada año trabajado suena a regla automática, pero no lo es. El sistema tiene matices importantes y el organismo que los aplica es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que calcula cada prestación según cotizaciones reales, periodos consumidos y requisitos formales.

El mensaje que más circula —“un año cotizado equivale a cuatro meses de paro”— es orientativamente cierto como mínimo, pero simplifica un mecanismo técnico. En España, la prestación contributiva por desempleo se reconoce cuando la persona trabajadora ha cotizado por desempleo y pierde su empleo de forma involuntaria. A partir de ahí, la duración no se fija con una regla lineal, sino con una escala por tramos oficiales.

Cómo calcula el SEPE la duración del paro

El SEPE toma como referencia los días cotizados por desempleo en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo y aplica una tabla progresiva. El primer escalón marca el umbral clave:

360 días cotizados : dan derecho a 120 días de prestación (cuatro meses).

: dan derecho a (cuatro meses). A partir de ahí, la duración aumenta por tramos conforme crecen las cotizaciones.

El máximo se alcanza con 2.160 días cotizados, que permiten cobrar 720 días (24 meses).

Este esquema explica por qué la idea de “cuatro meses por año” funciona como atajo divulgativo: un año completo (360 días) activa el mínimo de cuatro meses. Pero no cada año adicional suma automáticamente otros cuatro meses; depende del tramo en el que encajen las cotizaciones acumuladas.

Las cotizaciones que sí cuentan (y las que no)

Otro punto clave es el de las cotizaciones consumidas. Los periodos que ya sirvieron para generar una prestación anterior no pueden reutilizarse para abrir un nuevo derecho. Además:

Solo computan las cotizaciones dentro de la ventana de seis años .

. Es necesario estar en situación legal de desempleo (cese involuntario).

(cese involuntario). Hay que inscribirse como demandante y solicitar la prestación en plazo.

Quien no alcance el mínimo de 360 días no accede al paro contributivo, aunque puede optar a subsidios asistenciales, como el subsidio para mayores de 52 años, si cumple los requisitos de renta y cargas familiares.

Noticias relacionadas

En síntesis, la regla existe, pero con condiciones: el SEPE verifica cotizaciones reales, aplica tramos y descuenta periodos ya usados. Entender estos matices evita falsas expectativas y permite calcular mejor cuánto tiempo de protección corresponde en cada caso.