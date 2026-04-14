Nuevo varapalo de la justicia europea a España por los interinos: cierra la puerta a hacerlos indefinidos no fijos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a censurar a España por el abuso de los interinos en la Administración. "Las medidas previstas en España para sancionar su utilización abusiva en el sector público no resultan conformes con el Derecho de la Unión", reza el comunicado emitido este martes.

El tribunal europeo ha cerrado la puerta a convertirlos en indefinidos no fijos como respuesta a la concatenación de contratos temporales, ya que consideran que esta vía, por la que habían optado algunos jueces españoles, retroalimenta la temporalidad. Una vez más, los magistrados del TJUE han considerado que las indemnizaciones contempladas en la ley una vez un eventual cesa en su plaza son insuficientes para evitar y compensar el abuso de la figura del interino y reprende al Gobierno por ello.

La regulación de los trabajadores públicos interinos sigue dando que hablar en Europa y el Reino de España suma un nuevo varapalo desde las instancias judiciales. Ya son varias las sentencias emitidas desde el TJUE que dejan claro que la ley que pactó en 2021 el Gobierno -entonces el ministro Miquel Iceta- con los sindicatos son insuficientes para evitar que se vuelvan a generar en unos años bolsas de interinos en fraude de ley.

El TJUE ha persistido en las líneas maestras de sus críticas a la legislación española, si bien se ha pronunciado con particularidad claridad sobre la figura del indefinido no fijo. ¿Qué es un indefnido no fijo? Una figura creada por la jurisprudencia y que viene a reconocer que un interino puede quedarse de manera indefinida en una plaza pese a no haber superado una oposición si viene prestando ese servicio con un contrato temporal durante años y se puede apreciar -vía sentencia- que la Administración ha abusado de él.

Hasta ahora entre los tribunales espñaoles esta había sido una potencial solución en algunos casos, pero desde el TJUE no es bien vista. "La transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida no fija no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos", consideran los magistrados europeos.

Indemnizaciones insuficientes

En la sentencia emitida este martes, el TJUE reitera su opinión de que las indemnizaciones habilitadas por ley para compensar a los interinos son insuficientes y no están bien dimensionadas. Hasta ahora uno de los principales problemas de muchas administraciones, especialmente autonómicas y municipales, era que personal entraba como eventual y se acababa quedando años en la misma plaza, sin que la administración competente convocara oposiciones para cubrirla de forma definitiva.

Para frenarlo, el Gobierno dictó que un interino no podía estar más de dos años en la misma plaza y que a partir de dicha fecha la institución competente debía cesarlo e indemnizarlo, con un importe equivalente a 20 días por año trabajado (como un temporal del sector privado). Europa ya ha dicho en sentencias anteriores que estas cantidades son insuficientes y este martes ha insistido en ello.

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Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya, una vez sacó adelante sus macro procesos de estabilización de interinos en fraude, tuvo que indemnizar a 384 eventuales que no lograron consolidar su plaza, sobre más de 46.000 interinos estabilizados. A estos les abonó una compensación media de unos 11.000 euros. "No parece que las indemnizaciones previstas por la normativa nacional, que se abonan en el momento de la extinción de la relación laboral y están sujetas a un doble límite máximo, puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".