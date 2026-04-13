Prensa Ibérica celebra el próximo 16 de abril el IV Foro de Gases Renovables, Transposición Europea y Mercados

El próximo jueves, 16 de diciembre, tendrá lugar en Madrid la IV Edición del foro 'Gases Renovables. Transposición Europea y Mercados', organizado por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, 'activos' y Prensa Ibérica. La cita, que tendrá lugar el Espacio Bertelsmann de Madrid a partir de las 10 y hasta las 12:30, contará con la participación de AXPO, Biorig, Enagas Renovable, Redexis, Schneider Electric y Sedigas. Quienes deseen asistir pueden realizar la inscripción en esta página web.

El evento comenzará con la intervención individual de Joan Batalla, presidente de Sedigas. A continuación tendrá lugar un diálogo bajo la premisa de ‘De los objetivos europeos al mercado nacional de gases renovables’, en el que se tratarán cuestiones como el desarrollo del biometano en España, con la situación actual y previsiones, o el papel del hidrógeno en el Plan UE REPowerEU y el paquete legislativo Fit for 55.

Participarán en esta ponencia José María Sánchez Hervás, jefe de la división de Valorización Termoquímica y Sostenible de CIEMAT y Paula Ceballos, analista política de Clima, Energía y Medioambiente de la Representación CE en España, bajo la moderación de María Luisa Castaño, asesora de la dirección general de CIEMAT.

A continuación tendrá lugar la mesa de debate sobre 'Impacto sectorial', en la que se abordarán multitud de temáticas diferentes: transporte (obligaciones, objetivos y señal de demanda), cuotas obligatorias de consumo de combustibles renovables o hidrógeno y e-fuels en transporte pesado y marítimo.

En esta discusión participarán Joaquim Daura, Active Energy Management de Schneider Electric, Alberto Andrés, director de Desarrollo de Hidrógeno de Redexis, Nora Castañeda, directora de Gases y Combustibles de Sener, Raquel Lasierra, gerente de Desarrollo de Hidrógeno en Repsol y Luis Iglesias, director de desarrollo de negocio de hidrógeno de Enagás Renovable. Moderará Miguel Antonio Peña, secretario de AeH2.

A continuación llegará el momento del debate dedicado a 'Incentivos, objetivos y mercado', con temáticas como las ayudas a la producción frente a las ayudas a la demanda: qué mecanismo debería ser prioritario, cuotas de uso y obligaciones de consumo o las garantías de origen, trazabilidad y formación de precio.

En esta ocasión participarán Manuel Otero, Green Energy Originator Senior de Axpo, Carlos Aguilar, director de Gases Renovables de Biorig y Marcos González, director general de IAM Carbonzero. Moderará la intervención Javier Lázaro, director técnico y de Regulación en APPA Renovables.

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Por último, a modo de clausura del evento, tendrá lugar una intervención individual de Milagros Avedillo, subdirectora de Gas Natural de la CNMC