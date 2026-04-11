Revolut empieza a probar en Reino Unido su asistente bancario de IA personalizado

Los caminos de la banca y la Inteligencia Artificial (IA) han empezado a entrelazarse de la mano de Revolut. El neobanco británico, que acumula ya más de 70 millones de clientes, ha empezado a ofrecer a un grupo de sus clientes en Reino Unido —13.000, aproximadamente— la función de un asistente personalizado de IA en la aplicación para hacer consultas sobre sus finanzas.

El bot, llamado 'AIR', por 'AI by Revolut', permite a los clientes manejar sus finanzas con funciones como análisis de gastos, seguimiento de inversiones, gestión de suscripciones o bloqueo de tarjetas perdidas, entre otras. Y todo a través de preguntas, como en un chatbot de IA clásico, que se encarga de hacer la gestión por el cliente. Todas estas funciones, que ya se podían hacer en la aplicación, se unifican así en un bot conversacional que permite realizar todas las gestiones en un mismo lugar.

Según ha puesto de manifiesto el neobanco británico, que insiste en que esta función solo está disponible por el momento en su país de origen, AIR ofrece también asistencia en viajes, el nicho que ocupó Revolut en sus inicios, pues la fintech nació como una tarjeta de divisas para facilitar la vida a los nómadas a través de tasas de cambio favorables. Así, el chatbot permitirá a los clientes confeccionar presupuestos de viaje, al estar directamente conectado con la cuenta bancaria, o adquirir eSIM (tarjetas SIM digitales que se pueden instalar en el teléfono), todo desde un mismo lugar.

Datos seguros

En cuanto a la protección de datos, Revolut ha puesto mucho empeño en señalar que el bot no almacena ningún tipo de dato personal en su sistema, y únicamente puede acceder a la información que los clientes ya ven en su aplicación, como transacciones, inversiones y tarjetas, entre otros.

Lo cierto es que la implementación de esta funcionalidad es algo que lleva varios años dando vueltas en las más altas esferas de Revolut. En el evento 'Revolutionaries', celebrado en noviembre de 2024, los cofundadores Nik Storonsky y Vlad Yatsenko presentaron a los consumidores su visión del asistente de IA. La parte más tecnológica de Revolut la gestiona Yatsenko, que encabeza todo el equipo de desarrolladores del banco, mientras que Storonsky actúa más bien como cabeza del negocio y cara visible de la compañía ante el público.

Un movimiento meditado

En noviembre de 2025, Revolut adquirió la start-up de viajes Swifty, originalmente incubada en el Lufthansa Innovation Hub (LIH). "Esta adquisición incorpora a Revolut la tecnología de inteligencia artificial patentada de Swifty", declaró la empresa en su momento. Pese a que no existe una confirmación oficial, es muy probable que Revolut haya incorporado la tecnología de esta compañía para afinar las capacidades de su nuevo chatbot de IA.

Valorando la implementación del nuevo producto, la jefa de Experiencia de Consumidor e IA de Revolut, Julia Ponomareva, pronunció en un comunicado divulgado por la compañía una frase lapidaria: "Creemos que la era de navegar a través de infinitos menús en la banca ha terminado".