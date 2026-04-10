La alta velocidad sufre en febrero su mayor desplome desde la pandemia tras el accidente de Adamuz

El transporte ferroviario de alta velocidad en España sufrió en febrero un desplome histórico. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados este viernes, el número de pasajeros cayó un 32,1% en cifras interanuales, siendo este el primer mes completo tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero que causó el fallecimiento de 46 personas. Se trata del mayor retroceso desde febrero de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, cuando las restricciones de movilidad hundieron la demanda.

El impacto ha sido inmediato y contundente en todo el sistema ferroviario, ya que la caída de viajeros en la alta velocidad ha arrastrado al conjunto del transporte interurbano por tren, que culminó el segundo mes del año con un descenso del 15,8% respecto al mismo mes de 2025. Los servicios de Cercanías de todo el país registraron caídas en el número de usuarios del 13,8% y la media distancia del 29,3%, frente a la larga distancia no categorizada como alta velocidad que también retrocede un 18,3%.

El desplome no responde a un único factor. Además del accidente de Adamuz, las estadísticas del INE recogen diversas incidencias operativas durante enero y febrero, que han afectado a la percepción de seguridad y fiabilidad del servicio. Entre ellas, destacan los problemas en los servicios de cercanías, especialmente en Cataluña, donde la red de Rodalies acumuló retrasos y cancelaciones.

Solo el bus gana usuarios

En conjunto, el transporte público en España logró mantener cierta estabilidad. Más de 470,1 millones de pasajeros utilizaron algún medio de transporte colectivo en febrero, lo que supone apenas un 0,1% menos que hace un año. Este dato evidencia que el ajuste se concentra principalmente en el ferrocarril, mientras que otros modos —como autobuses urbanos o metro— han compensado parcialmente la caída.

En concreto, en el caso del transporte interurbano, que movió en febrero a 129,4 millones de viajeros, cifra un 4,2% inferior a la de 2024, el autobús ganó usuarios, concretamente un 5%. Especialmente reseñable el uso del bus para largas distancias, que crece un 15%, mientras en cortas y medias un 5,3 y un 3,6%, respectivamente. Por el contrario, el uso del avión cae un 1,8% y el de barcos —residual ya que solo lo utilizan 600.000 viajeros— un 6,9%.

Crisis reputacional en pleno récord de viajeros

El dato de febrero interrumpe la tendencia de recuperación que venía registrando la alta velocidad tras la pandemia. En los últimos años, la liberalización del mercado (con nuevos operadores y precios más competitivos) había impulsado la demanda. Es más, en 2025, tal y como publicó EL PERIÓDICO, se registró una cifra récord de viajeros, 58,07 millones, un 9,2% más que en 2024. En concreto, los corredores liberalizados (las conexiones de Madrid con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla) crecieron un 7,1% en número de usuarios, hasta los 36,6 millones.

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Sin embargo, el accidente de Adamuz y las incidencias posteriores han generado un shock de confianza en el usuario, clave en un segmento donde la puntualidad y la seguridad son determinantes. Es más, según los datos que ofrece Renfe de sus servicios, de las 6.400 circulaciones de alta velocidad y larga distancia que realizó la operadora pública, solo el 35% de ellas llegaron con retrasos inferiores a los cinco minutos, mientras cerca del 40% alcanzaron su destino con más de quince minutos de demora. En su servicio de datos abiertos, Renfe atribuye alrededor del 78% de las incidencias a causas externas, mientras el 22% son por culpa de Renfe.