Toni Ruiz (presidente y CEO de Mango), confesiones sobre la relación con Isak Andic de quien ahora lleva sus zapatos

Decenas de veces ha tenido que lidiar Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, con la pregunta de si esta empresa de moda se plantea salir a bolsa. Pocas veces (por no decir ninguna) se ha explayado tanto en la respuesta: “Tengo muchos amigos consejeros delegados y nunca me hablan de clientes, ni de visión a medio plazo, solo me hablan del trimestre, de que tienen que estudiar porque vienen los analistas, de qué contarles, de los bonus trimestrales… no me interesa, no nos interesa; nos interesa la visión a largo plazo, el arraigo a Barcelona y Catalunya, y pensar que continúa habiendo muchísimo mercado por conquistar”. Eso y que no necesitan el capital, por supuesto, ha remachado.

Ruiz ha sido el protagonista este jueves del coloquio que organiza regularmente El Círculo Ecuestre de Barcelona, una convocatoria que ha llenado aforo, a la que ha asistido la primera mujer y madre de los tres hijos del fallecido fundador de Mango Isak Andic, Neus Raig (primera vez, ha confesado su sucesor, que habla en público con ella entre la audiencia) y en la que este directivo ha charlado abierta y tranquilamente no solo de lo lejos que ve la bolsa o de qué movimientos está haciendo ahora mismo la cadena para seguir creciendo, sino del día en que Andic le llamó para atraerle hacia Mango, de lo que le hizo dejarlo todo por este proyecto, de por qué y cómo ha terminado con un 5% de su capital (el resto se lo reparten los tres hijos de Andic) o de cómo está llevando tener que ponerse en los zapatos de tan emblemático empresario.

"He estado leyendo algunos libros y trabajando con algunos directivos y empresas sobre ‘el después de un fundador’", ha admitido Ruiz. “Isak era único, va a ser difícil que yo le sustituya en muchas cosas, pero mi objetivo es crear el ecosistema que permita que esos valores y esa cultura continúe siendo hoy una realidad”, se ha explicado.

Como se conocieron

Según su propio relato, su relación empezó cuando, llevando él 16 años en Leroy Merlin, le llamó un amigo en común diciéndole que Andic quería hablar con él. “Hola, Toni, me han dicho que tengo que conocerte”, dice que le lanzó el archiconocido empresario. Por aquel entonces, finales del 2014, el que se acabaría convirtiendo en consejero delegado de su empresa vivía en Francia y le respondió que cuando pasara por Barcelona, le contactaría. “Tardó horas en volver a llamarme y decirme ‘no me has llamado, ¿Cuándo vienes a Barcelona?'”, ha recordado, para disfrute de una audiencia que ha premiado con risas la anécdota. "Capacidad impulsiva" y "ambición constante", ha sintetizado.

“Me entusiasmó”, resume Ruiz la reunión que consiguieron organizar tiempo después. Hasta el punto que lo primero que cita al enumerar las razones por las que se fue a Mango es Isak Andic. Fue por él, fue porque el sector era el textil (su padre había trabajado en esta industria en los años 80) y fue Barcelona, una ciudad de la que es evidente apasionado, vistas las veces que ha insistido en la importancia del arraigo que Mango tiene con esta capital. "He estado muchos años por el mundo tratando de atraer inversión para Barcelona, ¿qué mejor que trabajar aquí para generar riqueza?", ha planteado.

En cualquier caso, la decisión de embarcarse en este proyecto no era tan golosa como lo parece ahora, porque tampoco ha obviado Ruiz que Mango no atravesaba su mejor momento por aquel entonces. Resultados negativos, pérdida de clientela, deuda neta de 620 millones de euros…

"Generosidad, legado y oportunidad"

Pero la apuesta salió bien, tanto para la empresa (desde 2019, con perdón del covid, que no ha parado de crecer), como para él: se incorpora en 2018, en 2020 le nombran consejero delegado y en 2023, Andic le hace dueño del 5% de la compañía, primera incursión de una persona ajena a su familia. “Fue fruto y resultado de horas y horas y horas de hablar con Isak de qué queríamos hacer con Mango, donde nos veíamos a futuro, como podía ayudarle a él y a la siguiente generación...”, ha rememorado Ruiz. Fue, ha añadido, “un acto absoluto de generosidad, pero también de legado y oportunidad”.

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También ha servido este coloquio para confirmar que si él ha acabado convertido en presidente (cargo que ocupaba Isak Andic hasta su discutido fallecimiento en diciembre de 2024) además de consejero delegado, y no su hijo, Jonathan Andic, como se especuló al principio, es porque así lo había dejado dicho el propio Andic y porque esa era su voluntad. “Tenía muy claro lo que quería hacer y como quería hacerlo [gestión por un lado, accionistas mayoritarios por el otro], y fruto de eso la transición fue tan rápida”, ha terminado, concediendo que ha ayudado mucho que “los tres accionistas” restantes (los tres hijos Andic) “compartan esa visión a largo plazo”.