Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de Consumo: “Las acusaciones son falsas y vulneran los derechos fundamentales”

La inmobiliaria Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo ante el Contencioso-Administrativo. La compañía ha aseverado este jueves que “las acusaciones no solo son falsas, sino que vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa”.

“Consumo realiza una interpretación parcial y sesgada”, han señalado desde la inmobiliaria. “Toda esta situación es una cuestión política y no legal. Sin embargo, genera un daño reputacional incalculable, tanto en este momento como en ocasiones anteriores”.

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La respuesta de la empresa llega después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, confirmará este miércoles la multa de 3,6 millones de euros por presuntas prácticas abusivas contra sus inquilinos. El titular de Consumo rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria.