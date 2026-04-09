Vivienda
Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de Consumo: “Las acusaciones son falsas y vulneran los derechos fundamentales”
El ministro Pablo Bustinduy rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria
La inmobiliaria Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo ante el Contencioso-Administrativo. La compañía ha aseverado este jueves que “las acusaciones no solo son falsas, sino que vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa”.
“Consumo realiza una interpretación parcial y sesgada”, han señalado desde la inmobiliaria. “Toda esta situación es una cuestión política y no legal. Sin embargo, genera un daño reputacional incalculable, tanto en este momento como en ocasiones anteriores”.
La respuesta de la empresa llega después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, confirmará este miércoles la multa de 3,6 millones de euros por presuntas prácticas abusivas contra sus inquilinos. El titular de Consumo rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
- Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar