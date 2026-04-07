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TSK ultima su salida a Bolsa en mayo con una valoración de entre 550 y 600 millones

La ampliación de capital para reforzar la expansión de la compañía de ingeniería será de entre 150 y 200 millones

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Pablo Castaño

Oviedo

La compañía asturiana de ingeniería industrial TSK ultima su salida a Bolsa, que se producirá en el mes de mayo con una valoración de entre 550 y 600 millones de euros que aún está por cerrar, según apuntaron fuentes financieras. Mediante una ampliación de capital, la empresa espera captar entre 150 y 200 millones de euros para apuntalar su crecimiento y desarrollar la nutrida cartera de proyectos que maneja. Con la salida a Bolsa, la familia García Vallina seguirá manteniendo el control de la compañía.

Pese a la inestabilidad en los mercados por las tensiones geopolíticas, TSK mantiene su hoja de ruta para cotizar en Bolsa. Debutará en el parqué el próximo mes y se convertirá en la séptima empresa asturiana cotizada, junto a Duro Felguera, Gam, Izertis, Asturiana de Laminados (Alsa), Seresco y Treelogic. La evolución positiva en Bolsa de compañías del mismo sector y los encuentros con los inversores, que muestran apetito por la empresa asturiana, hacen que TSK siga adelante con sus planes pese a las turbulencias en los mercados por la guerra en Irán.

La compañía de ingeniería industrial con sede en Gijón espera captar entre 150 y 200 millones de euros con su salida a Bolsa. Esa ampliación de capital se hará sobre una valoración de la compañía de ente 550 y 600 millones de euros que aún está por concretar, según precisaron fuentes financieras.

Para su salida a Bolsa, TSK ya cuanta con varios bancos. JB Capital y Alantra se han sumado a Santander y CaixaBank, los coordinadores globales, y a Banca March, asesor financiero de la compañía.

La ampliación de capital permitirá a TSK abordar con garantías una cartera de proyectos mil millonaria en la que destacan los vinculados con la transición energética, más necesaria ahora debido a las tensiones geopolíticas que afectan a grandes productores de gas y petróleo.

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Con la ampliación de capital, la familia asturiana fundadora García Vallina seguirá manteniendo el control de la compañía. Actualmente tiene el 84% del capital.

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