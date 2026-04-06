Huelga indefinida
Los trabajadores de la empresa de ‘handling’ de Globalia denuncian el incumplimiento de los servicios mínimos en ocho aeropuertos
Los sindicatos registran la incidencia en aeródromos como el de Barcelona-El Prat ante la Inspección de Trabajo
Los trabajadores de la empresa de servicios de tierra (handling) de Globalia han denunciado a la empresa Groundforce por el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga indefinida iniciada esta Semana Santa, según informa el representante de uno de los sindicatos convocantes de los paros (USO), Rubén Guallar. En concreto, las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo afectan a los aeródromos de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Lanzarote, Palma, Ibiza, Alicante y Valencia.
El área de Sector Aéreo y Servicios Turísticos de FSC-CCOO, UGT y USO convocó a 3.000 trabajadores en 12 aeropuertos --Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Valencia, Málaga, Bilbao, Palma de Mallorca, Ibiza, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura-- a un paro indefinido por las diferencias en la interpretación del convenio colectivo. "En el convenio que finalizó el 31 de diciembre de 2025 había un artículo que habla de la recuperación económica durante la vigencia del convenio. La empresa nos ha pagado una parte pero no el total", afirma Guallar, que cifra en un 3,24% el incremento no percibido. Desde Globalia descartan realizar ningún comentario.
Los paros, que comenzaron el lunes 30 de marzo, ocupan tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas; de 11.00 a 17.00, y de 22.00 a 00.00 horas de cada jornada. El Ministerio de Transportes dictó unos servicios mínimos del 75% de media en rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares y en las rutas con obligación de servicio público durante la Semana Santa. En el caso de Barcelona, los servicios mínimos son del 71%.
Entre ciudades españolas y extranjeras o entre ciudades españolas con un medio alternativo que supere las cinco horas, los servicios mínimos son del 57% de media, mientras que en el Prat son del 59% durante el periodo. Por último, en las rutas entre ciudades españolas con alternativas de transporte inferiores a cinco horas, los servicios mínimos descienden hasta el 31%. En Barcelona, el 39%. "Hemos detectado que la empresa ha entregado más cartas de servicios mínimos de los establecidos, que llegan incluso al 100%", asegura Guallar.
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