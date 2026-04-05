Antoni Bennasar, presidente del Consell Social de la UIB: «La universidad debe propiciar que la investigación genere beneficios económicos»

¿Qué es el Consejo Social de la UIB? ¿Quién lo integra?

El Consell Social es un mandato legal de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La sociedad debe poder supervisar la universidad pública, que está financiada con los recursos de todos. Los consejos sociales de universidades son órganos clave de la gobernanza universitaria, concebidos como punto de encuentro entre la universidad, la sociedad y el tejido empresarial. Cabe decir que todas las universidades tienen sus propios consejos sociales, en los que -como es nuestro caso- se halla la máxima representación social. ¿Quiénes lo integran? El Parlament, el Govern, los consells insulares, el Ayuntamiento de Palma, CAEB, PIMEM, Cámara de Comercio, sindicatos (CC.OO, UGT y Stei-i), la propia UIB, una representación del personal docente e investigador; de los estudiantes y del personal de administración y servicios. Así, pues, el Consell Social de la UIB está formado por 22 miembros. Tenemos un presupuesto asignado por la UIB aunque -tengo que dejarlo claro- actualmente es insuficiente para poder realizar todas las labores asignadas por la propia legislación. Espero y deseo que esta cuestión pueda solucionarse.

Dentro de ese control del que habla, ¿qué labores concretas desarrolla el Consell Social?

Tiene asignadas diferentes funciones: una -probablemente la más importante- es la del control presupuestario de la universidad, su supervisión económica. Por otra parte, también se encarga de la proyección social de la universidad: es decir, la sociedad, mediante la composición del propio Consell, es el faro al que la universidad tiene que mirar para estar alineada con intereses comunes. Igualmente relevante es el ámbito de la transferencia económica del conocimiento, en el sentido de que el Consell Social pueda convertirse en pieza clave para ‘enganchar’ a empresas y que éstas se acerquen a la universidad. En este terreno, uno de los objetivos básicos de la universidad actualmente es propiciar que la investigación que allí se realiza acabe generando beneficios económicos para la misma universidad, pero también para la propia sociedad balear. En este punto, entiendo que sería importante contemplar la instauración de la Formación Dual Universitaria. Actualmente éste ya es un modelo de trabajo de muchas universidades españolas: se trata simplemente de implementar ciclos formativos en los cuales, al mismo tiempo, el estudiante se está formando y trabaja en una empresa del sector correspondiente.

Como presidente del Consell Social de la UIB, usted aboga por ello…

De modo muy claro, efectivamente. Tenemos el ejemplo de las universidades de Mondragón, Lleida o Almería, entre otras, en las que esa Formación Dual Universitaria tiene una importancia capital en su oferta formativa. En el caso de Lleida, las industrias agroalimentarias solicitan ya a la propia universidad que las abastezca de estudiantes que se están formando en ese ámbito para que comiencen a trabajar. En este momento, en la UIB no tenemos, pero estoy convencido -como presidente del Consell Social- de que sería de gran importancia para el conjunto de la sociedad balear y para la propia universidad alcanzar una Formación Dual Universitaria en el terreno que más y mejor conocemos: el turismo e industrias satélites. Contamos, en este campo, con empresas de primer nivel mundial y se trataría de que pudiesen tener estudiantes trabajando y al mismo tiempo cursando el grado en esas compañías, con lo cual -además- fomentaríamos la fidelización de la plantilla.

Está plenamente convencido de esa apuesta…

Por supuesto. Ya le comentaba anteriormente que uno de los grandes objetivos del Consell Social debe ser favorecer la relación entre la universidad y la empresa, potenciar la transferencia de económica de conocimiento; al final esas derivadas son las que pueden contribuir a aumentar el PIB de Baleares y el nivel de empleabilidad. A diferencia de las prácticas convencionales, la Formación Dual Universitaria incluye la compensación económica para el estudiante por su trabajo. Estos programas suelen reportar tasas de empleabilidad cercanas al 100% debido a la estrecha relación con las empresas del sector; ahí radica su éxito.

En ese terreno se desarrolla precisamente la función de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), de la que usted es vicepresidente.

El Consell Social y la FUEIB mantenemos una relación absolutamente fluida. El Consell Social, como comentaba, también es el órgano encargado de aprobar los presupuestos de la FUEIB y su control económico. La FUEIB es una entidad sin ánimo de lucro, nacida en 1996, que conecta la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el tejido empresarial. Su objetivo es fomentar la innovación, el emprendimiento y la inserción laboral de los universitarios, actuando como puente para la transferencia de conocimiento. Pero nosotros actuamos también intentando acercar -insisto- a las empresas al mundo universitario. En este ámbito, tenemos relaciones estrechas con el Cercle d’Economia de Mallorca, pudiendo actuar como coadyuvantes en dicha labor. Si bien es cierto que la UIB es grande y que tiene sus propios métodos de acercamiento a las empresas, nosotros -asumiendo esa realidad- podemos actuar de un modo colateral para contribuir a la causa.

¿Cómo se mueve el Consell Social en ese ámbito?

Una de las cuestiones que más nos interesan es fomentar y premiar la investigación de los estudiantes. Los premios que promovemos tradicionalmente van dirigidos a estudiantes, tanto de segundo de Bachillerato, de Formación Profesional y a los propios trabajos de fin de grado (TFG). Tenemos más de veinte premios diferentes para reconocer el mérito y el esfuerzo de esos estudiantes, a modo de acicate y para que se introduzcan en el mundo de la investigación. De esa manera, contribuimos a potenciar la aparición de spin-off y de start-ups, que son germen de la transferencia económica del conocimiento, de la que le hablaba hace un momento. Son en todo caso premios plenamente consolidados: en el caso de los de investigación ya vamos por la vigésima convocatoria y en el caso de los trabajos de fin de grado, por la novena. Por otro lado, contamos con el premio Joan Vidal Perelló, destinado a potenciar la investigación musical y con el premio Europa Jafudà Cresques, que reconoce trabajos relacionados con el espacio europeo, Europa, como elemento de vertebración.

¿Qué valoración hace del rol de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)?

Ha sido y es un elemento esencial para la propia universidad. Tras momentos duros derivados de la Covid-19, ha vuelto a irrumpir con una gran fuerza. La FUEIB tiene unos objetivos muy claros y los desarrolla con gran eficacia. Empleabilidad, formación, innovación y trasferencia, gestión del CampusEsport, residencia universitaria, eventos... Desde fuera uno quizá no se da cuenta realmente del alcance y de la importancia de la labor de la FUEIB, pero cuando uno profundiza en ella, valora su desarrollo, su contacto con las empresas, sus actividades, y constata su gran impacto. Por ejemplo, en lo relativo a másteres, posgrados, micro credenciales, o con la celebración anual de Job Day UIB, de gran repercusión entre empresas, entidades y los propios estudiantes. Como presidente del Consell Social de la UIB, coincido con otros presidentes de consejos sociales y todos me hacen ver que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears es un referente en su ámbito de actuación para el resto de universidades españolas. Además, cabe decir que tiene competencias mucho mayores que fundaciones parecidas en otras universidades.

En el Consell Social van a publicar en breve el primer ‘Barómetro para estudiantes’.

Así es. En noviembre pasado, desde el Consell Social ideamos un barómetro para, entre otras cosas y fundamentalmente, conocer cómo es percibida la Universitat de les Illes Balears por sus propios estudiantes. Sobre el total de 14.000 estudiantes que cursan en la actualidad sus estudios en la UIB, 2.100 han respondido las más de 100 preguntas planteadas, un 15% del total que ha sorprendido a la propia universidad. Las conclusiones son absolutamente clarificadoras. Le adelantaré alguna de ellas: el 65% de los estudiantes volverían a escoger la UIB para llevar a cabo sus estudios, también el 70% afirma que ha escogido la UIB porque tiene la titulación para la que quería estudiar. Estoy realmente muy contento con los resultados del Barómetro, que aportarán muchísima información tanto a la propia Universidad como a la Conselleria de Educación.

¿Qué supone para usted ostentar la Presidencia del Consell Social?

Toda mi vida me he metido en ‘líos’. Tras ocho años (2010-2018) como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears, y después de muchos años de representación sanitaria colegial y gestión, podría afirmar que conozco (pido perdón por mi falsa modestia) al detalle y en profundidad la sanidad pública y privada de nuestra Comunidad. En cambio, cuando me propusieron para ser el presidente del Consell Social de la UIB a instancias del Parlament, debo admitir que me llamó la atención lo desconocido que era para mí el ecosistema universitario, por así llamarlo, a pesar de haber ejercido también como profesor en la Facultad de Medicina. Estoy disfrutando de la experiencia; mi relación con el rector, su equipo y el resto de miembros de la comunidad universitaria es extraordinaria. Entiendo que puedo aportar, desde una visión externa, mi particular granito de arena a la UIB a través de las iniciativas que vamos llevando a cabo: ya le he hablado del Barómetro, pero está también el nuevo Premio Sa Riera para personalidades y empresas relacionadas con la UIB y le podría añadir el cambio de sede al edificio de Sa Riera, donde tenemos unas magníficas instalaciones, que nos han dado cercanía y visibilidad. Tengo que agradecer en todo caso el trabajo de todos los miembros del Consell, pero en especial de mi mano derecha, Cati Palau, como secretaria general, y del equipo administrativo integrado por Rosa Campomar y Victoria Llanes.

«La Facultad de Medicina ha colmado todas las expectativas»

Antoni Bennasar fue, según afirma, «uno de los impulsores» para la apertura de la Facultad de Medicina en la UIB, que finalmente se produjo en febrero de 2016, «y lo fui tanto desde el terreno personal, como también en tanto que presidente del Colegio de Médicos».

Transcurridos diez años de su inauguración, Bennasar valora el papel de la facultad con la máxima nota. «Ha colmado todas las expectativas. Ha sido un aldabonazo para la vertebración de la propia sanidad balear, y por varios motivos: por el hecho de que los estudiantes en los hospitales estimulan al médico y y los servicios y porque están promoviendo la investigación; también por la fidelización de muchos médicos que terminan quedándose aquí».

Tras reunirse con el Clúster Náutico de Baleares, el presidente del Consell Social de la UIB aboga ahora por la implantación de una facultad de Náutica en la Universitat de les Illes Balears. «¿Por qué un estudiante balear que quiera cursar el Grado de Náutica tiene que irse a Gijón, Barcelona, Cádiz o Canarias;tenemos 400 kilómetros de costa y muchísimas empresas que recibirían con los brazos abiertos a esos estudiantes».