El Almendro "vuelve a casa": Xixona recupera el terreno de la antigua fábrica de turrones

El Ayuntamiento de Xixona ha logrado recuperar para el municipio los terrenos de la antigua fábrica de turrones El Almendro tras la cesión gratuita por parte del Gobierno de España. Se trata de una aspiración del equipo de gobierno por el valor estratégico y emocional que este espacio representa para la localidad.

"Hoy podemos decir que El Almendro vuelve a casa", ha afirmado la alcaldesa de Xixona, Isabel López, quien ha querido poner en valor el significado simbólico de esta decisión: "No es solo devolver este espacio al pueblo, es una manera de reconectar con nuestra historia".

López ha destacado además la importancia de este acuerdo, subrayando que "damos un paso importante para el futuro de Xixona y lo hacemos, además, sin coste para las arcas municipales".

La alcaldesa socialista ha explicado que estos terrenos permitirán desarrollar iniciativas que van más allá del ámbito industrial. "Queremos seguir siendo un municipio fuerte a nivel económico, pero también consolidarnos como un referente cultural", ha añadido.

Terrenos de El Almendro en Xixona / INFORMACIÓN

En este sentido, la alcaldesa ha anunciado que este enclave es el lugar idóneo para la ubicación del futuro auditorio municipal, además de contemplar nuevas plazas de aparcamiento y la mejora del acceso sur del municipio. "No solo hablamos de proyectos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino de actuaciones que refuerzan el posicionamiento de Xixona como una población de referencia en la comarca", ha resaltado.

Titularidad municipal

Los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de turrones El Almendro, que han estado en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), pasan ahora a ser de titularidad municipal y abren una nueva etapa para este espacio emblemático.

La formalización de la cesión está prevista antes del próximo verano. A partir de ese momento, el equipo de gobierno iniciará los trámites necesarios para desarrollar el proyecto urbanístico y definir los usos concretos del espacio, con el objetivo de convertir este enclave en un espacio "útil, accesible y alineado con el modelo de municipio que queremos seguir construyendo".

La alcalde y la edil de Urbanismo muestran los planos del terreno que ocupa El Almendro / INFORMACIÓN

La demolición de la fábrica de El Almendro se produjo en el año 2012, una actuación que redujo a escombros uno de los símbolos del turrón, una empresa fundada en 1883, cuya fábrica se construyó en 1921 y en la que llegaron a trabajar 800 personas en una sola temporada. Su enorme factoría era un icono claramente visible al entrar al centro urbano desde Alicante o al circular por la variante.

Un símbolo

En 1992 empezó a torcerse la historia de Xixona y El Almendro. Aquel año la familia Monerris Planelles vendió la empresa a la multinacional Jacobs Suchard, para pasar después a Delaviuda en 1996, que se llevó la producción durante cuatro años a Toledo. En 2000 volvió a Xixona hasta principios de 2006, cuando Delaviuda se llevó definitivamente la factoría a la localidad toledana de Sonseca y despidió a sus 70 empleados.

El Ayuntamiento abrió la puerta hace unas semanas a reconvertir antiguas fábricas de turrón que están enclavadas en el casco urbano en pisos, una iniciativa que ayudará a paliar los problemas de emergencia habitacional. Entre las empresas se encuentran no solo El Almendro, también otras que están en el recuerdo de miles de personas, que han saboreado los dulces que allí se elaboraban: desde Teclo hasta Antiu Xixona pasando por la Onza de Oro.

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El Plan General, que es del año 1987, ya fijaba que estas fábricas eran incompatibles con la vida diaria, con los grandes camiones y el tráfico. Por ello, el Ayuntamiento tomó en su día la decisión de ayudar a las industrias a salir del centro del pueblo y se desarrollaron los polígonos. Además, se facilitó que el suelo pasara de ser industrial a residencial.