Donde las ideas conectan: el congreso como motor de conocimiento

La presencialidad, el intercambio de experiencias y el diálogo entre profesionales siguen siendo elementos clave para el avance del conocimiento. Los congresos se convierten así en espacios donde investigadores, empresas e instituciones pueden compartir resultados, debatir nuevas ideas y generar oportunidades de colaboración e innovación.

En este contexto se sitúa UIBCongrés, una oficina especializada en la gestión de eventos científicos que ofrece apoyo integral para la organización de congresos, jornadas y seminarios académicos y profesionales. Este servicio, gestionado por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), está dirigido tanto a la comunidad universitaria como a instituciones y entidades vinculadas a la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento.

El equipo acompaña a los organizadores durante todas las fases del proceso. En la fase previa al congreso ofrece asesoramiento inicial y define el planteamiento general del evento. También elabora y realiza el seguimiento del presupuesto, gestiona la secretaría técnica y atiende de forma continuada a los participantes. Además, coordina las inscripciones y pagos, presta apoyo al comité científico mediante la gestión de abstracts y comunicaciones y organiza la participación de los ponentes, incluyendo viajes, alojamiento y traslados.

Durante esta etapa también se encarga de la coordinación con la sede y los proveedores implicados (espacios, restauración o servicios audiovisuales), del diseño del portal web y de los materiales del congreso, de la coordinación de posibles patrocinadores y de toda la organización logística necesaria para el evento.

Durante la celebración del congreso, UIBCongrés gestiona la secretaría técnica in situ, organiza las acreditaciones y ofrece atención directa a participantes y ponentes. Asimismo, coordina proveedores, supervisa horarios y salas, presta apoyo a las sesiones científicas y a los actos institucionales y realiza la supervisión técnica del evento, atendiendo posibles incidencias y dando soporte a patrocinadores y espacios expositivos.

Una vez finalizado el congreso, el equipo se encarga del cierre económico y de la revisión del presupuesto. También gestiona el envío de certificados de asistencia o participación, mantiene el seguimiento con los ponentes para el envío de agradecimientos y la recogida de presentaciones o materiales finales, recopila la documentación generada durante el evento, realiza encuestas de satisfacción y, si es necesario, elabora el informe final.

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La experiencia avala este trabajo: más de 305 eventos organizados desde 2003 y cerca de 34.404 participantes procedentes de más de 50 países han pasado por los congresos gestionados por el equipo. Esta trayectoria refleja una forma de trabajar basada en el detalle, la calidad y la eficiencia, con el objetivo de convertir cada evento en una experiencia que aporte valor tanto a organizadores como a asistentes.