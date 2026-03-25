Transportes lanza la mayor licitación de compra de trenes para Renfe por 1.700 milllones
La operación podría suponer la adquisición de hasta 40 trenes
Transportes lanza la mayor licitación de la historia de Renfe: quiere comprar hasta 40 trenes por un importe de 1.700 millones. Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
- Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
- Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
- Al menos un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma
- Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías
- La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero