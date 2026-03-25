Eloi Planes será el próximo presidente del Instituto de la Empresa Familiar

Eloi Planes, presidente de Fluidra, será el próximo presidente del Instituto de la Empresa Familiar, según la junta directiva de la organización, que ha acordado proponerlo para el cargo. Planes sustituirá, así, a Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera (empresa propietaria de Estrella Galicia), que fue designado en mayo de 2024 por un período de dos años no prorrogables, como establecen los estatutos de este lobi, que agrupa a alrededor de un centenar de las principales compañías controladas por parientes

En la próxima asamblea general, que se celebrará en mayo en Barcelona, los socios deben votar la elección del nuevo presidente. En caso de que la candidatura de Planes prospere, como suele ocurrir con las propuestas de la junta directiva de la asociación, se convertirá en el decimoséptimo presidente del Instituto. Eloi Planes Corts (1969) es el actual presidente ejecutivo de Fluidra, grupo multinacional especializado en el sector de la piscina y el wellness.

Nacida en Barcelona en 1969, Fluidra es una compañía española cotizada en el Ibex 35, líder global en equipamiento y soluciones para piscinas. Su actividad se centra en el diseño, fabricación y distribución de productos para el tratamiento y gestión del agua. Con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuenta en la actualidad con más de 6.500 empleados y presencia en más de 45 países. La compañía cerró el año 2025 con una facturación histórica por encima de los 2.000 millones de euros.

Eloi Planes forma parte de la segunda generación de una de las familias fundadoras. Se incorporó a la empresa (entonces “Astral”) en 1994 como director de I+D y, tras ocupar distintos cargos, fue nombrado director general de AstralPool en el año 2000. En 2002 lideró la creación del grupo Fluidra (entonces bajo el nombre de “Aquaria”) y su expansión internacional.

En 2006 fue designado consejero delegado del grupo, etapa en la que impulsó la salida a bolsa en 2007 y la reestructuración del grupo tras la crisis financiera. En 2016, asumió la presidencia ejecutiva. Y, posteriormente, lideró la fusión con la estadounidense Zodiac, culminada en 2018. En 2021, Fluidra se incorporó al Ibex 35.

Actualmente, Planes es presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Fluidra. Además, es presidente del Salón Internacional de la Piscina de Barcelona, presidente de la Fundació Catalunya Cultura y vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Barcelona desde septiembre de 2023.