El Ibex supera los 17.100 puntos con Indra liderando las subidas en una Bolsa impulsada por el desplome del petróleo

La Bolsa española ha arrancado este miércoles 25 de marzo de 2026 con un impulso claro en todas las miradas: el Ibex 35 abrió con un alza del 1,48%, superando los 17.100 puntos, recuperando terreno tras las caídas de semanas previas y descontando expectativas de una posible tregua en Oriente Medio.

El avance se inscribe dentro de un contexto de apetito por riesgo entre los inversores: el precio del petróleo Brent retrocede por debajo de los 100 dólares tras caer casi un 5%, y el West Texas Intermediate (WTI) cae más del 4%, aliviando presiones sobre costes energéticos y potenciando la confianza en mercados europeos.

Todas las miradas en Indra, Grifols y Puig

Entre los protagonistas empresariales del día, Indra se sitúa como líder de las subidas dentro del Ibex 35, con un avance de alrededor del 3% en los primeros compases de la sesión. Este avance coincide con la celebración de un consejo de administración extraordinario clave para el futuro de la compañía, marcado por la continuidad del presidente Ángel Escribano tras semanas de tensión entre la firma y el Gobierno.

Por su parte, Grifols cotiza con un rebote moderado (+0,36%) tras el anuncio de su salida a bolsa en Estados Unidos, un movimiento estratégico que los mercados valoran positivamente al ampliar su base de inversores. Asimismo, Puig Brands B sube un 0,17%, en un contexto en el que los títulos de la empresa española siguen recuperándose tras el fuerte impulso del 14% registrado en la sesión anterior tras la noticia de la posible fusión con Estée Lauder.

Geopolítica, energía y factores corporativos

La combinación de geopolítica, energía y factores corporativos define esta apertura:

El ánimo de los mercados se beneficia de informaciones sobre la posibilidad de una moderación en el conflicto entre EEUU, Israel e Irán , lo que reduce la prima de riesgo geopolítica y presiona a la baja los precios del petróleo.

, lo que reduce la prima de riesgo geopolítica y presiona a la baja los precios del petróleo. La caída del crudo rebaja expectativas de inflación energética y abre espacio para que sectores cíclicos y de consumo mejoren cotizaciones.

Las bolsas europeas en general arrancan en verde: Londres, París, Fráncfort y Milán cotizan con ganancias, reflejando un tono alcista global.

En este escenario, el Ibex 35 destaca por su sensibilidad a valores cíclicos y noticias corporativas relevantes, especialmente cuando compañías como Indra están en el centro de la atención del mercado bursátil y político.

Sesgo positivo, pero con foco en riesgos

Aunque hoy la apertura sugiere un rebote sólido del Ibex 35, los riesgos no han desaparecido: la evolución del crudo sigue condicionada por la geopolítica, y las dudas sobre sectores defensivos o energéticos podrían recomponer las carteras de inversión.

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Para los inversores y observadores del mercado, las claves del día están en la gestión de grandes empresas del índice (como Indra o Grifols) y en cómo se reflejen los datos macroeconómicos europeos en las próximas sesiones.