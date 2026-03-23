Gamarra (PP) resta importancia a los plazos para los acuerdos con Vox: "A veces las cosas se alargan y no pasa nada"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que su partido está centrando todos los esfuerzos en negociar con Vox los acuerdos de gobierno en varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y ha evitado entrar en polémicas públicas con el partido de Santiago Abascal.

Gamarra ha respondido así después de que Vox haya acusado al PP de promover críticas internas contra su dirección. Frente a ello, la dirigente popular ha insistido en que su partido está centrado en "hablar con Vox, no en hablar de Vox" porque, según ha señalado, existe una "responsabilidad" de articular gobiernos estables tras los resultados electorales.

Negociaciones sin fecha cerrada

En este contexto, ha subrayado que el PP ha asumido el reto de liderar ejecutivos autonómicos en territorios como Extremadura, Aragón y Castilla y León, y ha defendido que ese es ahora el único objetivo de su partido. "Esta es nuestra única preocupación", ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sobre los plazos, Gamarra ha evitado confirmar si los acuerdos podrán cerrarse antes de abril, como había apuntado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. En su lugar, ha restado relevancia a los tiempos de negociación y ha señalado que "a veces los últimos momentos se alargan y no pasa nada, porque se trata de hacer las cosas bien".

Discreción en las conversaciones

Preguntada por el clima de las negociaciones y el tono de Vox en público, la dirigente popular ha eludido dar detalles y ha defendido la necesidad de mantener la discreción. "Hay que trabajar con tranquilidad, con discreción y con lealtad", ha indicado.

En esa línea, ha insistido en que el PP no hará públicas las conversaciones hasta que se alcancen acuerdos definitivos. "De lo que se trata es de presentar los acuerdos", ha concluido.

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Las declaraciones se han producido en un momento en el que las negociaciones en Extremadura siguen abiertas y condicionadas por el entendimiento entre ambas formaciones, clave para la estabilidad institucional en la comunidad.