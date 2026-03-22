La universidad como aliada de los proyectos innovadores y de investigación
Empresas y administraciones públicas encuentran en la UIB, a través de la OTC, conocimiento científico, talento y recursos que abren nuevas oportunidades
Las ideas pueden surgir en cualquier lugar, pero crecen cuando encuentran conexiones. En un entorno donde la innovación es clave para la competitividad y para afrontar retos sociales, muchas empresas y entidades públicas impulsan proyectos que requieren conocimiento especializado, investigación aplicada o acceso a infraestructuras científicas avanzadas. Cuando estos proyectos se conectan con la universidad, la investigación deja de ser solo teoría para convertirse en soluciones aplicadas, nuevos productos, servicios innovadores o mejoras en procesos.
En la Universitat de les Illes Balears, esta conexión se articula a través de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), gestionada por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Su misión es dinamizar la colaboración entre la comunidad científica y el entorno socioeconómico, facilitando que empresas y administraciones públicas desarrollen proyectos que integren conocimiento científico y capacidades de investigación.
La OTC identifica resultados de investigación con potencial de aplicación, los protege mediante patentes u otros mecanismos de propiedad intelectual y facilita su transferencia a proyectos empresariales o institucionales. Este proceso se concreta en proyectos de I+D+i colaborativos, desarrollo tecnológico, creación de spin-off universitarias o iniciativas de formación especializada vinculadas a sectores estratégicos.
A través de la OTC, empresas y entidades públicas pueden colaborar con grupos de investigación, acceder a infraestructuras científicas avanzadas e incorporar talento especializado en sus iniciativas. Esta conexión permite impulsar proyectos innovadores que integran investigación universitaria y que, en muchos casos, serían difíciles de desarrollar sin este apoyo.
La colaboración también puede materializarse mediante acciones de mecenazgo que impulsan la investigación y el talento. Destacan las cátedras universidad-empresa, que establecen alianzas estables para desarrollar proyectos conjuntos y promover actividades de investigación o transferencia. Asimismo, empresas e instituciones apoyan el talento universitario mediante ayudas, premios o becas dirigidas a alumnado.
La transferencia de conocimiento no solo aporta rigor científico y acceso a tecnología emergente, sino que conecta los proyectos con ecosistemas de innovación más amplios. Iniciativas como INNOVA UIB·PYMES, con programas como Accelera Lab UIB-PYME o VALIDA, refuerzan esta relación y facilitan la validación de ideas y el desarrollo tecnológico.
Además, la OTC actúa como facilitadora, identificando oportunidades de financiación, orientando en la definición de proyectos y conectando a empresas e instituciones con redes internacionales como Enterprise Europe Network. Así, los proyectos amplían su alcance y generan nuevas colaboraciones más allá del ámbito local.
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