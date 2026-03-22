Cristina Graham, project Manager del Clúster Biotecnológico y Biomédico de les Illes Balears (BIOIB): «Sea2Circle Tourism es un proyecto que promueve el turismo sostenible»

¿En qué consiste el proyecto de Fundación Ona Futura de I+D para convertir algas invasoras en cosméticos y nuevos alimentos sostenibles?

El proyecto, con el nombre de Sea2Circle Tourism, es una iniciativa orientada a promover un modelo de turismo sostenible en Mallorca basado en economía circular. Surge de la problemática ambiental asociada a las algas marinas invasoras y propone su recogida selectiva y valorización como un recurso con potencial ambiental, divulgativo y socioeconómico. De este modo, se plantea un cambio de enfoque: pasar de considerar estas algas como un residuo a entenderlas como una oportunidad capaz de generar valor. Se trataba «simplemente» de estudiar las algas invasoras y determinar, a partir de sus principios activos, su potencial para el desarrollo de productos como cosméticos o suplementos alimentarios.

¿Qué actores o agentes participan en el proyecto?

Fundació Ona Futura, como promotora inicial, fue la encargada de identificar a los partners más adecuados e impulsar el proyecto desde su inicio. Así, se integran en el proyecto socios con perfiles complementarios: Ona Futura actúa como entidad coordinadora global; Under Water Safety Programa (USP), como expertos en la recogida selectiva de las algas y el muestreo; Poseidona lidera la parte de biotecnología, con el procesamiento de las propias algas, la identificación de principios activos y el desarrollo de prototipos; y BIOIB participa como agente de transferencia y divulgación del proyecto.

¿En qué plazos se mueve el proyecto? ¿Cuándo se inició y cuándo acaba?

Se puso en marcha el año pasado. En una primera fase, se hizo un estudio de base para analizar la problemática de las algas invasoras en nuestro litoral. A partir de este trabajo, se presentó una solicitud de financiación a la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern, que fue concedida con fondos Next Generation de la Unión Europea por un importe de 75.000 euros. Posteriormente, en noviembre, se hicieron inmersiones en la Bahía de Palma que permitieron la extracción de aproximadamente tres kilos de biomasa. El mal tiempo que hemos tenido en los meses de enero y febrero ha impedido nuevas inmersiones, que no se han podido retomar hasta esta misma semana. En un proyecto de naturaleza científica, el proceso seguiría su curso natural hasta completar los muestreos, el desarrollo de prototipos y su validación con el nivel de profundidad deseado. No obstante, como ocurre en cualquier iniciativa sujeta a financiación pública, los plazos vienen marcados por el calendario de ejecución y justificación. En este caso, la subvención finaliza el 31 de marzo, por lo que debemos concentrar los esfuerzos para tener todas las actividades cerradas en esa fecha. Nos esperan unas semanas de trabajo especialmente intensas. Hablamos de un proyecto muy sólido y con gran recorrido, concebido también como una experiencia piloto para futuras iniciativas en la misma línea.

¿Hablamos de un proyecto pionero en esta materia?

En el mundo y en España no me atrevería a afirmarlo, porque la problemática de las algas invasoras es tremenda y se está trabajando intensamente desde la investigación para combatirla, sobre todo en la zona del Caribe, donde su proliferación es particularmente elevada. Pero en Balears sí puede considerarse un proyecto pionero, especialmente por el enfoque que incorpora: transformar un residuo en un potencial recurso, en línea con la economía circular. Y también es importante subrayar que Sea2Circle Tourism introduce un aspecto diferencial al implicar al sector turístico, sobre todo a los establecimientos situados a pie de playa. Los resultados del proyecto, como decía, permitirán conocer el potencial de la biomasa tratada y abrirán la puerta a nuevas vías de investigación, así como su posible extensión a otros agentes involucrados.

Concrétenos dónde radica la gravedad de la proliferación de las algas invasoras en el litoral de Mallorca y de Balears.

El problema es que nuestras especies autóctonas (incluidas las praderas de posidonia) están adaptadas a unas condiciones específicas. Sin embargo, las algas invasoras tienen un comportamiento diferente y compiten por el espacio, desplazando progresivamente a estas especies. A largo plazo, este proceso provoca alteraciones significativas en nuestro mar y en todo el ecosistema marino. Buena parte de esta problemática tiene que ver, indudablemente, con el cambio climático y la progresiva tropicalización de los mares, con temperaturas del agua que alcanzan, en verano, los 30 grados.

¿Qué productos se obtienen a partir de las algas?

Se ha conseguido mucho en poco tiempo. Con los tres kilos de algas invasoras recogidos, se han podido identificar dos principios activos y, asimismo, se han desarrollado los primeros prototipos cosméticos sostenibles, incluyendo sus correspondientes tests de utilidad. A día de hoy, podemos hablar de cuatro productos resultantes: bálsamo labial nutritivo, contorno de ojos antiinflamatorio, gel antioxidante con péptidos y crema hidratante. El siguiente objetivo ahora es avanzar en nuevas aplicaciones en cosmética natural y alimentación sostenible, con lo cual -como decía anteriormente-se generará valor añadido a partir de un problema ambiental. Además, una parte fundamental del proyecto es darlo a conocer y concienciar a la ciudadanía en una línea de educación ambiental.

Con este proyecto, entre otros, ¿se posiciona a Balears como referente en innovación azul aplicada al turismo?

Hemos observado en los últimos años -y gracias a las empresas que se van incorporando a la comunidad de BIOIB-, que la biología aplicada al entorno marino tiene un gran potencial, partiendo de la base de que la biotecnología ofrece muchas aplicaciones, ya sea en alimentación, en el ámbito industrial y en la conservación del entorno marino. En ese campo empieza a consolidarse un área de especialización, impulsada en parte por la insularidad, que hace que se desarrollen nuevas empresas. Por una parte, cada vez más sensibilizadas y, por otra, más profesionalizadas para investigar temáticas como la regeneración del ecosistema marino. Somos una pieza más dentro de la denominada economía azul, porque al final aportar desde la ciencia para preservar el ecosistema marino tiene un impacto también en las actividades relacionadas con el mar. Se trata de entender los retos ambientales y convertir ese conocimiento en soluciones útiles. Queremos que Balears sea la referencia para llevar a cabo esa innovación. Aquí lo tenemos todo para que así sea: hoteles, científicos y el entorno ideal.

¿BIOIB ya había colaborado con los otros agentes?

Con la Fundació Ona Futura, que tiene sede en Mallorca, mantenemos de hace tiempo una relación muy estrecha y fluida, que se ha concretado en la colaboración en varios proyectos (además de éste que nos ocupa) y en nuevas iniciativas previstas para el futuro inmediato. Es importante poner en valor el rol de un clúster, al poner en común muchos actores y generar espacios de colaboración. La innovación no se puede hacer de manera aislada. La innovación necesita la concurrencia de muchos actores. EnBIOIB desarrollamos esa labor de cohesión, de conectar y de coordinar hacia un fin compartido. Nuestra experiencia nos demuestra que trabajar colaborativamente reporta muchos más beneficios que hacerlo de forma aislada o individualizada. Por eso, estamos muy satisfechos con el trabajo conjunto de los distintos agentes. Ése es, en esencia, el trabajo de un clúster: unir todas las piezas para convertir la idea inicial en un proyecto real. Por desgracia, hay muchos proyectos científicos de gran valor que no tienen la visibilidad que merecen simplemente porque nadie les da voz.

«Con los talleres en los hoteles se trata de acercar la ciencia a la calle»

A lo largo de marzo, BIOIB ha organizado actividades divulgativas y talleres gratuitos - como Algas invasoras en la costa mallorquina. ¿Qué está pasando?, Del problema a la solución: la economía circular azul en acción, Experiencia sensorial: conectando con el mar y Científicos marinos: juega, descubre y protege- en el Hotel Meliá Palma Bay y el Hotel Joan Miró Museum, para acercar el proyecto a residentes y turistas. Como cierre, se han organizado exposiciones abiertas al público en el Hotel Meliá Palma Bay (20 y 22 de marzo, de 8:00 a 19:00 h) y en el Hotel Joan Miró Museum (27 y 29 de marzo, de 9:00 a 20:00 h).

Imagen de uno de los cuatro talleres informativos / BIOIB

«Es muy enriquecedora esa colaboración tan cercana con dos hoteles punteros de la Bahía de Palma, como son el Hotel Meliá PalmaBay y el Hotel Joan Miró Museum. Cabe subrayar y valorar, además, que cuando llamamos a los responsables, se mostraron entusiasmados con el proyecto, con la idea de poder formar parte del mismo, aportando su granito de arena. Por su parte, todo han sido facilidades e incluso nos han brindado el tiempo de sus propios empleados», valora Cristina Graham. A lo largo de las distintas sesiones de los talleres celebrados hasta la fecha (5, 7, 10, 12 y 17 de marzo), unas 150 personas participaron de los mismas.

Las actividades complementarias incluyeron materiales visuales y una exposición explicativa del proyecto, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y promover un modelo de turismo más responsable y comprometido con el litoral. Asimismo, se presentaron los primeros prototipos desarrollados.

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«La idea fundamental -destaca Graham- es la concienciación ciudadana, más allá de si son turistas, residentes o empleados de los hoteles. Se trata de acerca la ciencia a la calle».