Javier Olías: "La nueva estructura de Mapfre nos permite estar más cerca del cliente y ser más ágiles"

Mapfre ha estrenado una nueva configuración territorial para adaptarse a la nueva realidad del mercado y a los desafíos del entorno empresarial, que demandan una creciente agilidad y eficiencia. Para ello, la compañía ha creado 19 direcciones regionales, una de ellas en Baleares. Javier Olías la lidera.

¿Qué supone el cambio de organización de Mapfre para las Islas Baleares?

Esta nueva estructura nos ayudará a estar más cerca de nuestros clientes. El negocio asegurador es un negocio de proximidad. Cada territorio tiene sus particularidades y un archipiélago, incluso, más todavía. Contar con una estructura muy cercana al territorio nos permite entender mejor esas realidades y ofrecer soluciones adecuadas a esas particularidades. Nos va a facilitar mayor rapidez en la toma de decisiones, mejor coordinación interna y una respuesta más personalizada.

¿Qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa?

Mi primer objetivo es reforzar aquello que hace diferente a Mapfre: la cercanía con el cliente, la solidez del negocio y el compromiso con el territorio. Para ello, contamos con un equipo profesional de más de 130 empleados en las Islas. Queremos afianzar nuestra presencia, creciendo en todos los negocios y ofreciendo un servicio reconocible por nuestra calidad y cercanía.

Y tenemos una clara vocación de ser el compañero de viaje de la sociedad balear, de las empresas y autónomos de la región, también en el ámbito financiero. Aspiramos a convertirnos en su referente de planificación financiera. Esto implica orientar y asesorar a los clientes con soluciones que se adapten a su ciclo vital, que evolucionan con la edad y sus circunstancias personales, y acompañarles en su planificación también hacia la jubilación. Para ello contamos con una amplia oferta para dar respuesta a cualquier perfil de cliente.

¿Qué papel juegan los equipos locales en el éxito de Mapfre en comunidades como esta?

Son absolutamente clave. Son ellos quienes conocen de primera mano a los clientes, el tejido empresarial y a los mediadores, y quienes trasladan en el día a día los valores y la esencia de Mapfre, con su compromiso y vocación de servicio.

Esa labor es insustituible: son ellos quienes ayudan a generar y mantener la confianza que más de 168.000 clientes de Baleares han depositado en Mapfre. Y es que estar cerca de los clientes no sólo es tener presencia física, significa conocer a las personas, entender sus necesidades y estar disponibles cuando más se nos necesita.

¿Qué importancia tiene Baleares para Mapfre?

Es una comunidad muy relevante para Mapfre, tanto por su aportación al negocio como por su valor estratégico. El año pasado, el negocio en Baleares creció un 8%, hasta alcanzar unas primas por valor de 235 millones de euros. Esto representa el 2,5% del total de Mapfre en España.

Pero más allá de las cifras, contamos con una presencia consolidada, una amplia red comercial, con más de 70 oficinas, y una relación muy estrecha con clientes y mediadores, lo que la convierte en un territorio clave dentro de nuestra actividad en España. La apuesta por Baleares se traduce también en nuestra contribución a generar empleo estable y de calidad, colaborando con proveedores y mediadores locales y apoyando iniciativas sociales a través de nuestra actividad.

Y no puedo dejar de mencionar un evento tan unido a Mapfre y a Baleares como es la Copa del Rey Mapfre de Vela, que todos los años congrega en la bahía de Palma a los mejores regatistas del mundo. Demuestra nuestro apoyo al deporte y a los valores de compañerismo, trabajo en equipo y esfuerzo que éste representa y que también define la esencia de Mapfre.

En un entorno en el que mucha gente demanda atención digital, Mapfre sigue apostando por la atención presencial en sus oficinas. ¿Cómo combinan ambas realidades?

La clave se encuentra en la complementariedad. Apostamos por la digitalización para ganar agilidad y comodidad, ofreciendo al cliente todas las opciones para que elija cómo quiere relacionarse con la compañía. Simultáneamente, mantenemos esa atención presencial en nuestras oficinas para aquellos clientes que necesitan o prefieren una atención personalizada. En definitiva, no es una cuestión de elegir, sino de integrar ambos mundos.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los clientes y a la sociedad balear?

Un mensaje de confianza y compromiso. Mapfre está aquí para proteger y acompañar a las personas y para contribuir de forma responsable al desarrollo del archipiélago balear.

Me gustaría que la sociedad balear perciba a Mapfre como una compañía cercana, confiable y comprometida con el territorio; una aseguradora que evoluciona con la sociedad y que sigue siendo un apoyo sólido para personas, empresas y familias.