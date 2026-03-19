Sánchez asegura que la SEPI trabaja con Indra para resolver el conflicto de interés en la compra de EM&E

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de Indra con un 28% del capital, trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el "supuesto problema de conflicto de interés" que se ha planteado en la compañía.

"Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión", ha dicho Sánchez en contestación a la prensa a su llegada al Consejo Europeo.

Sánchez aludía así a la iniciativa planteada por SEPI para resolver el conflicto de interés existente en Indra, derivado de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la primera, antes de acometer el análisis de la operación.

En una información relevante remitida esta noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la propia presidenta del holding público, Belén Gualda, se detalla que SEPI ha remitido a la compañía una comunicación que atañe a la operación que la empresa de tecnología y defensa está analizando con EM&E, titular de un 14,3% de Indra.

En dicha comunicación, SEPI ha trasladado a Indra su "preocupación" por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha.

SEPI ha manifestado que "una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación".

"Por dicho motivo, SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra", concluye la información remitida por Gualda al supervisor bursátil.

"El conflicto de interés no estaba en el origen"

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que este conflicto de interés no es algo que "no estaba en el origen, desde la parte que nosotros conocíamos", en alusión a cuando el Gobierno se dio el visto bueno al nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra.

"La decisión que toma SEPI es que hay un conflicto de intereses y no se puede hacer (la operación) en estas condiciones", ha explicado Montero, quien cree que tendrá que ser el consejo de administración de la propia Indra el que plantee la solución. "Nosotros no somos más que parte de la empresa", ha señalado en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE.

Cabe recordar que la SEPI depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda.

"No quiero dar más detalles, porque me parece que hay que ser muy prudentes, porque se trata de una empresa cotizada, pero sí decirles que, desde luego, Indra es una empresa estratégica, que vamos a apostar muy fuertemente por ella y que todas las operaciones que en el futuro realice se tienen que llevar a cabo sin que se produzca conflicto de intereses, esta y cualquier otra en el futuro", ha manifestado la vicepresidenta.

Sobre la posible salida de Escribano de la empresa, Montero ha indicado que "hay soluciones que están puestas encima de la mesa y habrá que explorarlas".

En cualquier caso, ha dejado claro que Indra "está llamada a jugar un papel protagonista en materia de defensa y seguridad en España y en el conjunto de Europa".