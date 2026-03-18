Telefónica patrocinará la Selección Española de Fútbol hasta 2030

Telefónica vuelve a ser patrocinador de la Selección española de fútbol. La teleco ha firmado un acuerdo estratégico con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para convertirse en socio patrocinador del combinado nacional hasta diciembre de 2030. La compañía, que ya fue patrocinador oficial de la selección entre 2012 y 2018, culminará así un ´nuevo ciclo de patrocinio hasta después del Mundial de 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Movistar, la marca principal con la que opera Telefónica en el mercado español, será el operador oficial de telecomunicaciones de las selecciones nacionales masculina, femenina, Sub-21 y categorías inferiores. Una colaboración con la que la compañía busca reforzar la conexión entre fútbol, tecnología y experiencias digitales para millones de aficionados y clientes. Y es que hoy el fútbol es también una experiencia digital, siendo uno de los contenidos que más conectan a millones de ciudadanos con la tecnología.

El fútbol es “uno de los espacios donde millones de personas consumen experiencias digitales de forma colectiva. Los aficionados viven los partidos a través de la televisión, el streaming, el móvil, las redes sociales o los datos en tiempo real, un ecosistema que conecta directamente con el papel de las redes y plataformas digitales de Telefónica", subraya el grupo.

El acuerdo con la RFEF se activa comercialmente bajo la marca Movistar, con lo que la operadora pretende impulsar su posicionamiento como plataforma clave en contenidos deportivos y experiencias para los aficionados en España. Telefónica se incorpora así al grupo de patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol en un momento relevante para el fútbol español y su proyección internacional, en un ciclo que incluye el Mundial 2026, el Mundial femenino 2027, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 que se celebrará en España.

“Queremos ser la mejor vía de acceso al mundo digital para los ciudadanos y eso incluye ser los que ofrecemos los mejores contenidos. Para eso debemos estar presentes en los momentos donde millones de españoles juntos comparten experiencias digitales únicas. El fútbol de la selección española es uno de esos momentazos. Acompañar a nuestra selección hasta 2030 refuerza nuestro objetivo y nuestra apuesta por los grandes momentos compartidos y plasma nuestro apoyo al talento español”, explica el presidente de Telefónica, Marc Murtra.

A través de Movistar Plus+, los usuarios podrán acceder a nuevos contenidos y experiencias vinculadas a las selecciones nacionales. Entre otras iniciativas, el acuerdo permitirá desarrollar contenidos exclusivos con las selecciones en concentraciones y competiciones. También impulsará experiencias para clientes en partidos oficiales y campañas vinculadas a grandes torneos internacionales. Además, acercará la tecnología y la innovación al fútbol base y a la comunidad federada.