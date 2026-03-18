El directivo quiere seguir
El Gobierno declara la guerra a Escribano y pide su salida de Indra para seguir adelante con la fusión con EM&E
La SEPI insta a resolver el conflicto de interés para continuar con la operación en un duro comunicado lanzado por la noche
El Gobierno ha exigido este miércoles la salida del presidente de Indra, Ángel Escribano, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% del capital de la compañía cotizada, para tratar de desbloquear la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Cabe recordar que Escribano es el propietario junto a su hermano Javier de la empresa industrial madrileña que se pretende integrar y a su vez son los segundos mayores accionistas de la cotizada con el 14,3% de las acciones.
En un duro comunicado lanzado este miércoles por la noche, la SEPI ha pedido a la compañía tecnólogica española que resuelva el conflicto de interés existente para continuar con la integración de Escribano (EM&E). En ese escrito, la SEPI expresa su preocupación por el impacto que el conflicto de interés está teniendo en el estudio de la posible operación, pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora.
El organismo público subraya que una eventual operación con EM&E no puede plantearse como una vía para resolver ese conflicto de interés, ni tampoco puede estar condicionada por él. A su juicio, esta situación debe aclararse previamente antes de seguir avanzando en el análisis.
Por ello, la SEPI ha pedido que el conflicto quede resuelto antes de continuar con la evaluación de la operación y de tomar una decisión que resulte lo más favorable posible para Indra.
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