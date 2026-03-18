La Fiscalía pide nueve años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, por el caso Cenyt

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el pasado 10 de marzo su escrito de acusación contra 12 ex altos directivos de BBVA y exmandos policiales dentro de la causa conocida como caso Cenyt, una de las piezas del más amplio caso Tándem. El órgano judicial también implica al propio banco, que está encausado como persona jurídica.

En concreto, el ministerio público pide un total de nueve años de prisión para el que fuera presidente de BBVA durante los hechos investigados, Francisco González, según ha informado el diario económico 'Expansión'. Concretamente, solicita cinco años de cárcel por el delito continuado de cohecho y otros cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

Además, requiere la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 20 meses a razón de 100 euros diarios, lo que asciende hasta 60.800 euros.

Por otro lado, la fiscal Elisa Lamela Oliván reclama un total de 10 años de prisión para el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, por delitos de cohecho y por los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares a terceros. En su caso, con la agravante de que lo hizo desde una posición de funcionariado público.

Sanción de 12 millones para el banco

La Fiscalía también propone una sanción económica para BBVA de 5.000 euros diarios durante cinco años por delito continuado de cohecho activo y otros 5.000 euros diarios durante dos años por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. En total, la multa asciende hasta 12,775 millones de euros.

Noticias relacionadas

La Fiscalía pide asimismo el archivo para el que fuera consejero delegado durante los hechos investigados, Ángel Cano, una decisión que ha sorprendido porque el ministerio público siempre ha mostrado una posición beligerante contra todos los encausados del proceso.