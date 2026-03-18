España blinda la llegada de gas y recibe todos los barcos previstos desde el inicio de la guerra… porque ninguno pasaba por el estrecho de Ormuz

España está consiguiendo, a pesar de la convulsión geopolítica en Oriente Medio, mantener una total normalidad en las operaciones de todo su sistema gasista, fundamental tanto para el suministro para consumo directo de gas de hogares, empresas y gran industria como para dar estabilidad a la producción de electricidad en el país.

El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Enagás -gestor del sistema gasista y de sus grandes instalaciones- están realizando en las últimas semanas una monitorización pormenorizada especial de todos los aprovisionamientos y de la evolución de las reservas. Una labor de vigilancia con la que se confirma de momento un funcionamiento sin incidencias y que se han ejecutado las llegadas de todo el gas natural contratado tanto por gasoducto (que se daba por descontado) como por barco (que podría verse afectado por la escalada bélica en una de las regiones de mayor producción de gas) desde el inicio de la guerra.

Desde que arrancaron los ataques de EEUU e Israel sobre Irán, el pasado 28 de febrero, las plantas de regasificación españolas han recibido los 13 buques metaneros previstos, que han descargado un total de 11,4 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado, según los datos internos de Enagás a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Desde el inicio de la guerra no se ha producido ninguna cancelación ni ningún retraso. Todos los barcos contratados y programados para estas semanas han llegado al mercado español… porque ninguno de ellos tenía que atravesar el estrecho de Ormuz, el paso estratégico de transporte de gas y crudo mundial y que Irán mantiene bloqueado en represalia por los bombardeos.

Exposición mínima por Qatar

El año pasado España recibió gas natural procedente de una quincena de países y en lo que va de año, de un total de nueve países productores. Sólo uno de ellos, Qatar, tiene que transportar su gas natural licuado atravesando el estrecho de Ormuz. Qatar es una de las grandes potencias gasistas internacionales y en las últimas semanas ha sufrido ataques de represalia por parte de Irán a sus infraestructuras energéticas, que ha provocado un parón de las exportaciones desde la plantya de Ras Laffan, la mayor instalación de GNL del país.

España no ha recibido ningún barco metanero desde Qatar ni desde el inicio de la guerra ni, de hecho, tampoco desde el principio del año, porque las empresas energéticas que operan en el mercado nacional no tenían contratado ningún suministro procedente del país árabe. En 2025 las importaciones procedentes de Qatar, y por tanto con tránsito a través del estrecho de Ormuz, representaron sólo un 1,7% del total de compras del sistema gasístico nacional.

Crece la reventa de gas

La principal fortaleza diferencial del sistema gasista de España reside en sus siete terminales de gas natural licuado (GNL) -el que se transporta por barco-, que concentran un tercio de toda la capacidad de regasificación y de almacenamiento de la Unión Europea. En este entorno cambiante en los mercados energéticos internacionales, estas infraestructuras permiten una elevada diversificación de suministro, que refuerzan la garantía de suministro del país y la de Europa.

Y es que todo el gas que llega a España no se consume aquí, sino que una parte se revende a otros países. De hecho, desde el inicio del año y hasta el 15 de marzo, el total de reexportaciones ha crecido un 15,5% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 9,4 TWh. España se ha posicionado como un punto estratégico de entrada de GNL para Europa, bien con exportaciones por gasoducto (singularmente procedente desde Argelia) o con recarga de GNL a buques (con Estados Unidos como mayor proveedor).