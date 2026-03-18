Un centenar de multinacionales defienden el sistema europeo que penaliza a las empresas por contaminar

Unas 150 multinacionales han lanzado una declaración conjunta en favor del sistema de comercio de carbono de la Unión Europea (comercio de derechos de emisión de CO2 o ETS, por sus siglas en inglés), ante el inminente debate que se producirá en la reunión del Consejo Europeo, que tendrá lugar entre los días 19 y 20 de marzo en Bruselas, a petición de Italia.

El Gobierno de Giorgia Meloni propuso hace una semana suspender el comercio de derechos de emisión de CO2, que pone un precio a cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) que emiten determinadas industrias, al considerar que penaliza a las empresas del continente frente a sus competidoras de otros países.

Grandes empresas como Moeve, Acciona o Unilever han salido al paso de este anuncio sumándose a otras como Tata Steel, Heidelberg Materials, Salzgitter, SSAB, EDF, LKAB, Ecocem, Holcim, Vattenfall, EWE AG, Dillinger, Saarstahl AG, Outokumpu, Volvo, Danfoss y Velux para reivindicar que el comercio de derechos de emisión de la UE es "un motor de competitividad para Europa" y "piedra angular del marco de descarbonización de la UE".

Y así lo trasladan en una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno, que se reunirán a partir de este jueves en Bruselas. "(El Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE) ha impulsado miles de millones de euros en inversiones por parte de empresas pioneras, ha proporcionado una señal de mercado para la innovación y puede ser la señal de demanda para que las soluciones europeas de tecnología limpia se expandan", afirman las compañías.

En la misiva las multinacionales agregan que "socavar" este instrumento no solo "no ayudaría a la competitividad de las industrias europeas, sino que erosionaría la certeza de la inversión y dañaría el futuro industrial de Europa". "Privilegiaría la posición dominante sobre la transformación y penalizaría a las empresas pioneras que elaboraron planes de negocio e invirtieron en descarbonización, y dejaría a la UE sin un plan estratégico sólido para competir en nuevos sectores", agregan.

Las empresas añaden que solo el debate sobre este sistema ha producido un "efecto disuasorio en los mercados de capitales y en la disposición de los financiadores a invertir en descarbonización" y proponen en la próxima revisión de este sistema "mejorar su diseño de forma muy específica". Como ejemplo, plantean utilizar los ingresos que se recaudan para acelerar "la electrificación industrial mediante la mejora del acceso a la energía baja en carbono y el apoyo a tecnologías innovadoras que refuercen la base industrial de la UE y su autonomía estratégica".

"Europa debe seguir siendo predecible, creíble y ambiciosa para atraer las inversiones necesarias para competir a nivel mundial. Mantener un sistema de comercio de derechos de emisión sólido, perfeccionado cuando sea necesario, pero sin diluirlo, es fundamental para lograr ese objetivo", concluyen.