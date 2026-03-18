Banca March transforma en filial su sucursal en Luxemburgo

Más allá de un mero cambio de estatus legal, la transformación en filial de su sucursal en el Gran Ducado es un hito de gran calado, ya que se enmarca en una decidida apuesta por ofrecer a sus clientes asesoramiento patrimonial de alcance internacional con visión de largo plazo.

Este movimiento está respaldado por una importante inversión en tecnología de vanguardia, desarrollada desde el centro de alta especialización de la entidad ubicado en Palma, que convertirá la filial luxemburguesa de Banca March en base de la expansión internacional del Grupo.

A la vanguardia de la tecnología del asesoramiento

En la práctica, la entidad ofrecerá una experiencia de cliente óptima, al facilitar una visión 360º de las posiciones financieras y capacidades operativas globales, independientemente de su jurisdicción. Para estar a la vanguardia de la tecnología del asesoramiento, Banca March ha acelerado su transformación digital en los últimos años: en el periodo 2023-2025 la cifra de gasto e inversión en tecnología sumó un total de 259 millones de euros, alcanzado en 2025 los 107 millones, un 27% más que en el ejercicio anterior. La cifra de 2025 representa un 13% del margen bruto de la entidad, el doble de la media del sector (un 7%, según datos de Accenture).

Luxemburgo, base de la expansión internacional

Con esta transformación, Luxemburgo se convertirá en la base para la expansión de Banca March hacia nuevos mercados. El paso de sucursal a filial otorga a la entidad una personalidad jurídica propia y pasaporte comunitario, lo que incrementa exponencialmente su capacidad de distribución internacional. De esta manera, Banca March podrá comercializar sus productos de inversión, incluidas sus soluciones de Coinversión, de forma más ágil y eficiente en toda la Unión Europea.

La elección de Luxemburgo responde a su consolidación como el centro financiero idóneo para el negocio de banca privada. Su marco económico y regulatorio, reconocido por su flexibilidad, eficiencia y variedad de alternativas de inversión, lo convierten en el epicentro de la gestión de activos en Europa. La estabilidad financiera y jurídica del Gran Ducado, respaldada por una calificación crediticia AAA, ofrece un entorno óptimo para la creación y desarrollo de estructuras de asesoramiento patrimonial, lo que permitirá a Banca March ofrecer ventajas claras en diversificación geográfica, de activos y regulatoria.

José Manuel Arcenegui, director general de Banca March y responsable de la expansión internacional del banco, ha señalado: “Para Banca March, entidad especializada en la gestión de patrimonios y el asesoramiento a empresas con un modelo de negocio único centrado en la prudencia y el largo plazo, reforzar nuestra presencia en Luxemburgo es un paso natural y estratégico. Luxemburgo ofrece un entorno de estabilidad regulatoria y financiera que favorece la innovación en tecnología, productos y servicios en aras de una mayor flexibilidad para el cliente. Este hito refuerza nuestra convicción estratégica de que la propuesta de valor de Banca March es plenamente exportable y competitiva a escala global. Desde Luxemburgo, se amplifica nuestra capacidad de distribución internacional, al poder distribuir nuestros productos y servicios, incluidas nuestras reconocidas soluciones de Coinversión, de manera más ágil y eficiente en toda la Unión Europea, bajo el paraguas de la normativa UCITS. La filial será un pilar fundamental para la planificación patrimonial, la diversificación y el acceso a oportunidades de inversión globales”.