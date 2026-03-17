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GUERRA EN ORIENTE MEDIO

España liberará en sólo dos semanas casi 4 millones de barriles de petróleo de sus reservas por la guerra en Oriente Medio

El Gobierno aprueba participar en el plan histórico de la AIE e inyectará en total en el mercado el equivalente a 12,3 días de consumo nacional (11,5 millones de barriles) en un máximo de tres meses

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Retro Demográfico, Sara Aagesen.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Retro Demográfico, Sara Aagesen. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

David Page

Iván Gil

Madrid

El Gobierno aprueba formalmente la participación en la intervención histórica de todos los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los mercados internacionales (400 millones de barriles en total) y frenar la enorme volatilidad de los precios por la guerra en Oriente Medio. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una inyección en los mercados de 11,5 millones barriles de petróleo procedentes de las reservas de emergencia nacionales, el equivalente a 12,3 días de consumo total del país, durante los próximos tres meses.

El plan aprobado por el Ejecutivo contempla la liberación en una primera fase de 3,75 millones de barriles de productos petrolíferos (equivalentes 4 días de consumo nacional) en sólo dos semanas, según ha confirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno podrá ir modulando la liberación de los 8,3 millones de barriles restantes en los próximos tres meses en función de la evolución de la situación del mercado de petróleo.

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