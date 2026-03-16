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Sin AVE en Semana Santa

Adif no reabrirá por completo la línea de alta velocidad Madrid-Málaga hasta finales de abril

Adif avanza que la complejidad de las obras impedirá la reapertura del trazado por Álora al menos hasta finales de abril

Continúan en Álora los trabajos de reparación de la vía

Continúan en Álora los trabajos de reparación de la vía / Álex Zea

Fran Extremera

La provincia de Málaga seguirá sin alta velocidad en Semana Santa. Al menos seguirá en obras el trazado a la altura de Álora hasta finales de abril, cuando se hayan cumplido tres meses del fatídico accidente de Adamuz, que le costó la vida a casi medio centenar de personas.

Esta nueva fecha significa un nuevo retraso sobre la fecha inicialmente prevista de restablecimiento -23 de marzo-, una interrupción de la circulación que obliga a que el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana se realice por carretera, mientras que desde allí hasta Madrid los usuarios viajan en tren.

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif.

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif. / Álex Zea

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha visitado este lunes los trabajos de reparación de un talud y de los muros de contención que, como consecuencia de las lluvias, sepultaron esta importante infraestructura y mantienen impracticables las vías férreas.

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Así ha podido constatar sobre el terreno, la dificultad técnica que durante las primeras semanas imposibilitó la rápida puesta en marcha de las obras.

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