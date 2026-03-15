Iberostar, Voldis Baleares, Mutua Balear, Alcampo, Ikea… Así hasta 36 empresas de varios sectores (siendo el hotelero el prioritario) vienen participando en la edición de 2026 del Mes del Empleo de PalmaActiva, que culminará el 20 de marzo, tras haberse iniciado el 16 de febrero.

«El Mes del Empleo -afirma la gerente de PalmaActiva, Carmen Aguiló- es una gran oportunidad tanto para empresas como para demandantes de empleo. Por un lado, las empresas presentan sus ofertas de puestos de trabajos a través del contacto presencial (entrevistas) con personas que bien están buscando empleo o mejorar el que ya tienen». Agrega acto seguido que «para esta edición, la cuarta en formato feria, tenemos 36 empresas frente a las 42 del pasado año; sin embargo, hay 141 puestos de trabajo más ofertados. Cabe considerar que participan empresas de sectores varios, con el requisito de ofertar cuando menos diez puestos de trabajo».

Mes del Empleo de PalmaActiva: pasen ... y déjense contratar

Dos de las 36 empresas de esta edición son Iberostar y Voldis Baleares, con presencia respectiva en las jornadas del 12 de marzo y del 17 de febrero. El responsable de la sección de Personal de Iberostar, Pere Sastre, refiere: «La experiencia es muy positiva. Llevamos ya más de seis ediciones asistiendo a este evento y colaborando con Palmactiva, y estamos muy contentos con la afluencia y el interés de los candidatos y candidatas». La compañía hotelera ofrece 150 puestos de trabajo para «los 15 hoteles de la isla, con lo cual tenemos oferta en los diferentes departamentos de los establecimientos. Somos muy optimistas y creemos poder completar los equipos los equipos de cada inicio de la temporada, con lo cual esperamos una alta tasa de cobertura de las vacantes».

Sastre asevera que «somos conscientes de que el mercado es muy competitivo. Lo fundamental es centrarnos en nuestra propuesta de valor y en ofrecer oportunidades reales de crecimiento en la compañía, lo cual nos permite afrontar los retos de captación y retención de empleados».

Contrataciones cerradas el mismo día

Por otra parte, advierte de que parámetros como el sexo, la edad o la nacionalidad de la persona demandante de empleo carecen de importancia a la hora de la selección. «De hecho -afirma-, el futuro de los recursos humanos va hacia un currículum sin aportar la edad ni el sexo de los candidatos, y nosotros somos fieles defensores de ello». Entre los aspectos que Iberostar valora de un modo relevante entre los aspirantes están «sus ganas de crecer en la compañía, de aportar en el tipo de modelo de turismo responsable que defendemos, y a partir de ahí encantados de ofrecerles oportunidades de crecimiento reales en la casa».

La jefa de Personas de Voldis Baleares (la unidad de Negocio de Mahou-San Miguel) Jefa de Personas es Inma Hernández. La empresa repite participación en el Mes del Empleo de Palma Activa. «Este año asistimos de nuevo a la cita y con más ofertas de trabajo. En 2025 solamente buscábamos la parte de operarios para el almacén. Este año, sin embargo, hemos participado con otras vacantes que teníamos, además de los operarios: en los departamentos comercial, de reparto y de administración (en este caso para cubrir un pico de trabajo en verano). La verdad es que nos hemos ido muy contentos. El día que nos correspondió no dejamos de entrevistar (fueron unas cien entrevistas), fuimos bastante atractivos y vinieron muchos candidatos a visitarnos. Y, además, pudimos cerrar ese mismo día tres precontratos, para personas que ya se han incorporado a trabajar con nosotros. Además, esta misma semana otros dos candidatos habrán visitado nuestras instalaciones» para una probable incorporación a Voldis Baleares.

El jueves 12 de marzo fue la fecha fijada para el contacto entre Iberostar y las personas que aspiran a un puesto de trabajo (entre los 150 ofertados) en la compañía. Centenares de personas (de todas las edades -aunque preferentemente jóvenes- sexos y nacionalidades) aguardan pacientemente su turno para acceder a la entrevista personal, que se sumará al currículum. Activos tuvo la oportunidad de hablar con cuatro de esas personas.

Elena Nicole Pity (panameña afincada en Palma, 23 años, soltera y graduada en Gestión Hotelera) acaba de salir de la entrevista. «Me he sentido bastante cómoda con la persona que me entrevistó. Eso significa que sientes que estás teniendo una conversación más que una entrevista. Ese tacto humano que busca el tú a tú es la manera en que puedes conocer más y mejor a la persona», afirma de entrada. Recuerda que ya asistió en febrero al encuentro con varias empresas de hostelería. «Las primeras preguntas que hacen son ‘¿En qué estás interesada y por qué?’. Después preguntan por la experiencia de una y por los idiomas. En mi caso, además de castellano, domino algo de mallorquín y de alemán».

Colombiano de 57 años, casado y con un hijo, Roberto Contreras busca nuevos horizontes profesionales. «Estoy aquí buscando una oportunidad de un trabajo más o menos estable. Me parece muy bien lo que está haciendo Palmactiva de tratar de generar un poco más de oportunidad de empleo para todos los habitantes de la isla, porque la verdad es que lo necesitamos». A minutos de ser entrevistado, Contreras aspira a ser contratado «como mozo de almacén, porque conozco ese trabajo, aunque realmente mi profesión es instalador de suelos. Esta semana ya tuve entrevistas con Leroy Merlín y Bauhaus. Creo que si dan valor a la experiencia, la madurez, y la responsabilidad tengo bastante opción. La verdad es que la mayoría de las personas que hay aquí son jóvenes, pero todos merecemos la misma oportunidad. Todos tenemos pros y contras; incluyo ahí a los que tenemos (como yo) más de 50 años, puesto que -obviamente- tenemos aún muchas cosas que aportar al mercado laboral. Y, por otra parte, también tenemos que pagar las facturas y afrontar los gastos del día a día».

Compatriota de Contreras, Daniela Calvete (27 años, casada y con dos hijos) comparte que está «en búsqueda de empleo, esperando una oportunidad, que espero que se dé ahora. Supe de la celebración del Mes del Empleo por un grupo de WhatsApp en el que estamos varias mujeres que nos ayudamos mutuamente en varios ámbitos». Confiesa que nunca ha trabajado en hoteles hasta la fecha, pero sí acredita experiencia como camarera. «Por lo tanto, -concluye- estoy buscando la oportunidad de trabajar en un hotel como camarera. Sé que la temporada es dura y que son unos meses muy intensos, porque después baja la actividad. Hay que aprovechar cuando hay trabajo».

Cambio de prioridades e IA

¿Perciben las empresas un cambio de paradigma o de prioridades entre su personal o entre los futuros candidatos a engrosas sus plantillas? Inma Hernández, de Voldis Baleares, confirma que «ha cambiado todo en general. El prisma o lo que cada candidato o cada persona quiere es diferente. Para la mayoría, sigue siendo el salario una parte de peso bastante importante, pero después es verdad que hay más dificultad a la hora de encontrar perfiles que quieran trabajar las tardes o las noches En general, por tanto, sí se ve un cambio de tendencia respecto a qué aquello que más le compensa a cada uno en el puesto de trabajo». Señala además que en Balears existe dificultad para contratar personal porque «somos muchos los que demandamos personal y tenemos pocos candidatos».

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En relación con la incidencia, también en el ámbito laboral, de la Inteligencia Artificial (IA), ningún interlocutor pone en duda esa realidad de nuestros días. Pere Sastre afirma: «En Inberostar acostumbramos a decir que la Inteligencia Artificial no es un fin, sino un medio». Entre los aspirantes a estar en la empresa hotelera, Roberto Contreras señala que «la IA se creó para ayudar en aquellas tareas en que la persona encuentra más dificultades». Daniela Calvete, por su parte, indica que «la IA nos ayuda para algunas cosas. Le podemos preguntar sobre temas que no sepamos y, en este sentido, es útil». Finalmente, Elena Nicole Pity pronuncia una frase con tintes filosóficos: «La IA tiene que ser utilizada como una herramienta y no como un reemplazo».