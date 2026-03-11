OPE
Renfe incorporará a 550 maquinistas a su oferta pública de empleo para este año
La compañía prevé aumentar la plantilla del grupo en más de 2.000 nuevos trabajadores
Renfe incorporará a 550 maquinistas dentro de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026, que prevé aumentar la plantilla del grupo en más de 2.000 nuevos trabajadores.
La nueva convocatoria, la primera de la oferta para este año, forma parte del plan de empleo previsto para 2026, que recoge la tasa de reposición ordinaria, la tasa adicional autorizada y el acuerdo alcanzado recientemente con los sindicatos para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero, convocada tras los últimos accidentes ferroviarios.
Con esta medida, la operadora pública busca reforzar la plantilla de conducción, garantizar el relevo generacional y asegurar la prestación del servicio ferroviario "en condiciones de máxima seguridad y calidad", todo ello en un contexto de crecimiento de la movilidad ferroviaria, según ha indicado en un comunicado.
Las personas que resulten seleccionadas se incorporarán a Renfe tras superar el correspondiente proceso selectivo y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la licencia y el diploma de conducción de vehículos ferroviarios, que habilitan para el ejercicio de la profesión.
El período de inscripción estará abierto hasta el 24 de marzo.
Asimismo, la compañía ha señalado que va a participar en marzo en las dos ferias más importantes a nivel nacional en el sector de la educación: Aula, en Madrid, y el Saló de L'Ensenyament, en Barcelona.
Ambos eventos, ha destacado, suponen una oportunidad para que los jóvenes estudiantes conozcan las profesiones ferroviarias, el catálogo formativo de Renfe y el acceso a los procesos de selección.
