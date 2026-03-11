El G7 respalda a la AIE y prepara la mayor liberación de las reservas petroleras en los próximos días

Los líderes del G7 preparan el terreno para abrir el grifo a la mayor liberación de reservas petroleras en la historia. Las siete grandes economías occidentales (G7) han avanzado que coordinarán en el desembolso del paquete de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas tras la decisión de la Agencia Internacional de Energia (AIE) este miércoles. El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron —actual presidente del G7— ha liderado la reunión extraordinaria por videoconferencia este miércoles al calor de los acontecimientos en Oriente Próximo en los últimos días. Los altibajos en la cotización del petróleo no han dado tregua a lo largo de la semana. Para ponerlo en contexto, tanto el barril del Brent como su homólogo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), encadenan una revalorización del 5% tras el histórico desembolso de las reservas.

La UE plantea un tope al precio del petróleo

Entre otras novedades de la reunión, Bruselas ha planteado un tope al precio del petróleo con el objetivo de estabilizar las subidas vertiginosas del petróleo tras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente en la reunión virtual del G7 junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha planteado un límite al precio de la materia prima. “Recordamos que la prioridad inmediata es mantener el flujo de la energía, especialmente la navegación a través del estrecho de Ormuz, crucial para la economía global. La aplicación del límite al precio del petróleo ayudará a estabilizar los mercados y limitará los ingresos de Rusia”, ha afirmado la máxima responsable de la Unión Europea este miércoles a través de una publicación en X. “Este no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia”.

Además de avalar la decisión de la AIE, la alianza (agrupada por Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) se ha reunido por videoconferencia este miércoles para elaborar una hoja de ruta ante el cierre del estrecho de Ormuz, la franja marítima que transporta una quinta parte del petróleo global. Sobre la cuestión de seguridad en el estrecho, Macron ha subrayado que la alianza necesitará varias semanas para coordinar la escolta de los buques a lo largo del estrecho de Ormuz, aunque no ha precisado plazos concretos. La reunión llega en medio de una jornada de fuertes fluctuaciones en los mercados petroleros, que siguen sin recuperar la calma a pesar de las medidas históricas.

El tráfico por Ormuz se ha visto completamente paralizado tras el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero. Además de avanzar una hoja de ruta para afrontar la situación en el Golfo Pérsico, el dirigente francés ha instado a los Estados miembros "colaborar con terceros [países] para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad".

La coordinación del G7 tampoco ha paliado las subidas en una jornada de máxima tensión para el mercado petrolero. En paralelo, apenas unas horas después de que saliera la decisión de la AIE, Irán ha asegurado que todos los puertos y muelles del Golfo Pérsico serán objetivos legítimos si sus propios puertos se ven amenazados, según la televisión estatal iraní.

La reunión entre Macron y sus homólogos se produce después de la reunión entre los ministros de Finanzas del G7, que terminó sin grandes avances. Ayer mismo, la alianza de potencias occidentales se mostró reticente a dar luz verde a una liberación de las reservas, que solo se ha llevado a cabo en cinco ocasiones desde la creación de la AIE. Joaquim Miranda Sarmento, el ministro de Finanzas de Portugal, aconsejó mantener las reservas en el caso de escasez a futuro. "En este momento no tenemos un problema de suministro del petróleo", explicó. "El problema que tenemos es con el precio de los mercados petroleros".

Noticias relacionadas

Los países del G7 representan cerca del 40% del consumo global del crudo.