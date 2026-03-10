Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España

La cadena de supermercados Aldi prevé abrir este año 40 nuevas tiendas y contratar a más de 1.100 nuevos profesionales, con lo que superará los 9.000 empleados y las 500 tiendas en España. La Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia y Catalunya concentrarán buena parte de las nuevas incorporaciones. En los últimos tres años, la plantilla de Aldi en España ha crecido más de un 14%. En caso de Catalunya, la empresa prevé incorporar a 75 nuevos profesionales, en línea con su plan de crecimiento en esta comunidad, donde prevé abrir ocho nuevos supermercados durante 2026, todos ellos en la provincia de Barcelona. Actualmente, la compañía cuenta con 109 establecimientos y una plantilla de más de 1.450 personas en Catalunya, entre personal de tienda, oficinas y plataforma logística. A cierre de 2026 prevé superar los 2.000 empleados en esta autonomía.

Catalunya se consolida así como una de las regiones con mayor presencia de Aldi en España. Concretamente, Barcelona es la provincia con más tiendas de esta marca, con un total de 77 establecimientos, 26 de ellos en la capital -el último inaugurado el pasado mes de enero en el mercado municipal de Montserat-. En conjunto, la red comercial en el territorio catalán suma una sala de ventas de más de 116.000 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento de un 50% respecto a 2020.

Una de las que más mejora

La cadena alemana colabora con más de 70 proveedores catalanes, de los que adquiere más de 190 productos regionales, impulsando el producto de proximidad y el desarrollo del tejido productivo local. Según la compañía, Aldi se ha convertido en una opción de compra habitual para las familias catalanas, lo que implica que 1,4 millones de clientes y que la cadena está presente en casi la mitad de los hogares de la comunidad (45,8%).

De hecho, según el último estudio de la consultora Nielsen IQ (NIQ), una de las cadenas que más ha mejorado su posicionamiento en 2025 ha sido Aldi, junto a Consum, Dia y Mercadona. El análisis de NIQ sitúa a Mercadona como líder en cuota de mercado, con Carrefour en la segunda posición, con un 7,2% de cuota. Lidl se halla en la tercera, con un 6,2% y el Grupo Dia ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la consultora, con un 4,8%. La lista la completan, por este orden: Eroski, con un 4,3%; Consum, con el 4,1%; Alcampo, con un 2,9%; Aldi, con un 1,8%; y El Corte Inglés, con un 1,6%.

Noticias relacionadas

A nivel nacional, Aldi cuenta con 8 millones de clientes. La compañía sigue un plan de crecimiento en todo el territorio para acercar su modelo de descuento a cada vez más hogares, con una propuesta basada en productos de calidad al precio más bajo posible. En todas sus tiendas, ofrece un surtido con alta presencia de productos de marca propia o marca blanca, y aplica promociones temporales para garantizar el ahorro familiar. Según datos del último estudio de la compañía, los clientes pueden ahorrar hasta 2.000 euros al año en sus tiendas, lo que equivale a unos 40 euros semanales.