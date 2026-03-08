Lluïsa Noguer, Fundadora del Club Muévete Mujer: «Cada vez hay más mujeres liderando proyectos y reinventándose»

¿Cómo, cuándo y por qué se fundó Club Muévete Mujer?

Club Muévete Mujer nació en 2022 con una idea muy sencilla: crear un espacio en el que las mujeres de Mallorca pudiéramos encontrarnos, compartir y sentirnos acompañadas. Yo estaba rodeada de muchas mujeres con talento, con proyectos y con ganas de crecer, pero sin un lugar donde conectar de verdad. El Club surgió para eso: para unirnos, apoyarnos y construir comunidad desde la cercanía y la autenticidad. Empezó siendo un grupo pequeño y hoy es una red viva que sigue creciendo gracias a todas.

¿Cómo ha evolucionado el mundo de la mujer desde la constitución del Club hasta hoy?

En estos años hemos visto un cambio precioso: más mujeres ocupando espacios, emprendiendo, formándose y tomando decisiones desde un lugar más consciente. También noto una evolución en cómo nos relacionamos entre nosotras: hay más colaboración, más escucha y más ganas de caminar juntas. Las mujeres están buscando entornos donde sentirse acompañadas y valoradas, y eso ha impulsado un movimiento muy positivo en la isla.

¿Cuál es la realidad laboral de la mujer en Mallorca en la actualidad?

Mallorca tiene una realidad muy marcada por el sector servicios, y ahí las mujeres tienen un papel fundamental. Cada vez vemos más mujeres liderando proyectos, reinventándose y buscando trabajos que les permitan vivir con equilibrio. Hay mucho talento y mucha iniciativa. Lo que más destaca es el impulso de las mujeres por crear su propio camino y por rodearse de redes que las sostengan.

Háblenos de los principales logros conseguidos y de las principales asignaturas pendientes.

Los avances se ven en la presencia, la voz y la iniciativa de las mujeres. Hoy participan más, emprenden más y se atreven más. Y lo más bonito: lo hacen acompañadas. Las asignaturas pendientes tienen más que ver con seguir creando espacios donde podamos compartir, aprender y apoyarnos. Espacios que nos permitan crecer sin tanta presión y con más conexión entre nosotras.

¿La mejora en estos aspectos depende en mayor medida de los gobernantes o de las empresas?

Creo que es un trabajo compartido. Las instituciones pueden facilitar recursos y estructuras, y las empresas pueden crear entornos más humanos y flexibles. Pero también hay un papel muy importante de la sociedad y de las propias mujeres. Cuando nos unimos, conversamos y generamos comunidad, impulsamos cambios reales. Por eso encuentros como el del 8M son tan necesarios: porque el cambio nace del encuentro y de la acción colectiva.

¿Qué actividades organizan anualmente desde Club Muévete Mujer?

A lo largo del año organizamos encuentros, talleres, charlas y espacios de formación que ayudan a las mujeres a crecer personal y profesionalmente. Pero, sobre todo, cuidamos mucho la comunidad: crear momentos para conversar, conectar y apoyarnos es parte esencial del Club. Y cada ‘8M’ celebramos un encuentro muy especial, como este año con ‘Somos porque ellas fueron’, donde unimos pasado, presente y futuro para seguir tejiendo vínculos y oportunidades.

¿Cuál es el objetivo de la jornada organizada para el ‘8M’?

El objetivo es crear un encuentro abierto y significativo donde podamos honrar a las mujeres que nos precedieron, reconocer el camino que estamos construyendo hoy y abrir espacio a nuevas conversaciones y conexiones. Queremos que sea una mañana para parar, compartir y sentirnos parte de una comunidad viva, diversa y en movimiento. Un ‘8M’ para celebrar desde la presencia, la acción y el encuentro. La jornada se llevará a cabo entre las diez y la una en el Teatre Mar y Terra. Colabora el Ayuntamiento de Palma. Debo decir además que estamos muy agradecidas por el apoyo que recibimos en todo momento por parte de PalmaActiva y del director general de Autónomos, Juan Antonio Tormo.

¿De dónde surgió la idea de darle ese enfoque?

Nació de una intuición muy clara: necesitábamos un ‘8M’ que nos conectara con nuestras raíces, con nuestro presente y con lo que queremos construir juntas. Muchas veces vivimos esta fecha hacia afuera, con mucha prisa, y nos faltaba un espacio más humano, más cercano y más consciente. De ahí surgió la idea de unir pasado, presente y futuro en un mismo recorrido, y de poner el foco en la comunidad y en las conversaciones que realmente nos transforman.

En el programa incluyen tres términos clave: reflexión, inspiración y comunidad.

Estas tres palabras resumen la esencia del encuentro. Reflexión para mirar de dónde venimos y cómo estamos hoy. Inspiración para abrir nuevas miradas y posibilidades. Y comunidad porque, cuando nos reunimos, compartimos y nos escuchamos, se genera algo muy poderoso: un sentimiento de pertenencia que nos impulsa a seguir avanzando juntas.

¿Quiénes pueden participar de la jornada?

Es un encuentro abierto a toda la ciudadanía: mujeres, hombres y familias que quieran sumarse a esta celebración y reflexión colectiva. No hace falta pertenecer al Club; lo importante es tener ganas de vivir un ‘8M’ diferente, más consciente y más conectado. Es un espacio pensado para todas las personas que quieran formar parte de este recorrido compartido.

También la promocionan como una jornada de networking para generar vínculos, conversaciones y nuevas oportunidades...

El networking es el corazón del encuentro. No lo entendemos como algo formal, sino como un espacio vivo donde las personas pueden conversar, conocerse y descubrir nuevas oportunidades. Es un momento para tejer relaciones reales, compartir experiencias y abrir puertas. Muchas veces, de una conversación sencilla nace una idea, una colaboración o un apoyo que marca la diferencia. Por eso lo cuidamos tanto: porque la comunidad se construye hablando, escuchando y estando presentes.

¿Cuántas personas han formalizado su inscripción para asistir al evento? ¿Qué porcentaje son mujeres?

Por lo que parece, completaremos el aforo (152 plazas) del Teatre Mar i Terra, y estamos muy contentas y orgullosas por ello. Por otra parte, nos es bastante difícil concretar un porcentaje exacto de hombres y mujeres asistentes. Muchas de nuestras socias han reservado entradas para sus familias sin introducir nombres ni datos individuales, por lo que hasta el mismo día del evento no podremos tener una fotografía precisa. Lo que sí vemos es una participación muy diversa y una respuesta muy positiva por parte de toda la comunidad.

«La mujer reúne condiciones para asumir cargos de responsabilidad»

Inma Fita e Ignacio Miranda son dos de las 150 personas que han confirmado su asistencia a la jornada del ‘8M’, promovida por Club Muévete Mujer, en el Teatre Mar i Terra de Palma. Fita, de 61 años, divorciada y madre de dos hijos, es guía educativa; por su parte, Miranda, de 71 años, está casado, es padre de dos hijas y ejerce como presidente de SECOT.

Inma Fita e Ignacio Miranda / .

Ambos responden la misma pregunta: ¿cómo valora el papel de la mujer en la Mallorca actual? Fita, en primer término, afirma: «Creo que realmente hemos avanzado mucho en cuanto a la mujer como ser humano. Por mi edad, yo me quedé con todas las creencias de mi madre, en unos tiempos en que las mujeres estábamos muy ancladas en el siglo pasado. Pero actualmente veo que hay despertar, y lo percibo tanto en hombres como en mujeres, es una evolución del ser humano diría. Particularmente, diría que las mujeres lo que estamos haciendo es comunidad, cosa de la que se adolecía en el pasado. Ése es, cuando menos, mi sentimiento: las mujeres actualmente no estamos solas, sino juntas. Ha sido un cambio que se ha ido fraguando con el tiempo, de un modo más acelerado en los últimos veinte años, quizá».

En el terreno laboral, Fita siente que «estamos dando un paso adelante, algo a lo que la mujer tampoco se atrevía en el pasado. Ahora estamos igual de cualificadas y preparadas (o más en ciertos casos) que los hombres. Además, en la mujer se reúnen una serie de condiciones que ayudan mucho -en mi opinión- a llevar adelante puestos y cargos de responsabilidad en las empresas. En este sentido, nos ayuda enormemente el hecho de que toda la vida hemos sido las gestoras de los hogares».

Por su parte, Miranda afirma que «es imprescindible empujar, porque a pesar de que, en teoría, la brecha entre hombres y mujeres va disminuyendo, en la práctica no se ve tanto. En los círculos en los que me muevo yo -sobre todo empresariales- pues sigue habiendo mucho déficit de mujeres. Cabe paliarlo, además empatizo mucho con esa causa, no sé si es por tener esposa, dos hermanas y dos hijas» (ríe). Y añade: «Creo que todavía sigue habiendo mucha discriminación y que todavía hace falta trabajar mucho en ese sentido, tanto en el terreno laboral como en el social. Entiendo que una de las grandes asignaturas pendientes en esa lucha es la conciliación: me apena constatar que muchas mujeres han tenido que dejar de lado su rol en la familia para dedicarse al mundo profesional. Y tampoco percibo cambios significativos en este terreno por lo que se refiere a las nuevas generaciones».