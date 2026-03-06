El Ibex 35 abre con una subida del 0,53% y vuelve a recuperar los 17.300 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,53%, lo que le ha llevado a recuperar la cota psicológica de los 17.300 enteros, llegando a situarse en los 17.337,1 puntos a las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de nuevo del conflicto en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisando de represalias.

En el terreno empresarial nacional, los tres consejeros dominicales que GIP (BlackRock) tenía en Naturgy han presentado su dimisión después de que el fondo de inversión vendiera a principios de esta semana su participación del 11,4% en la energética por casi 2.791 millones de euros. De su lado, Iberdrola ha informado de que ha completado la adquisición de su primer parque eólico en el estado de Victoria (Australia) a Partners Group y OPTrust, tras obtener todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la operación.

En el plano 'macro' nacional, el precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Igualmente, este viernes la atención del mercado girará en torno al informe de empleo de EEUU.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Rovi (-0,62%), Logista (-0,59%) y ACS (-0,19%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban IAG (+2,1%) y Amadeus (+1,38%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,3% para París, del 0,8% para Fráncfort, del 0,2% para Londres y del 0,3% para Milán.

En este escenario, marcado por las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,23%, hasta los 85,64 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se mantenía plano en los 81,05 dólares.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que el país no ha procedido al cierre del estrecho de Ormuz y ha recalcado que "de momento" no existe "intención de hacerlo". No obstante, no ha descartado tomar medidas encaminadas a este cierre de cara al futuro si la situación "así lo requiere". "En este momento no tenemos la intención de cerrarlo", ha insistido durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC. "No lo hemos cerrado. Los barcos y los buques cargueros han dejado de atravesar la zona porque tienen miedo a un ataque por parte de unos u otros", ha matizado, al tiempo que ha vinculado la posibilidad de cortar el paso con la continuación de la ofensiva puesta en marcha el 28 de febrero por EEUU e Israel contra el país asiático.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, bajaba casi un 3%, hasta colocarse en los 49,4 euros por megavatio hora.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1613 'billetes verdes', con un ascenso del 0,03%, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,294%.