El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y de los carburantes

El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y los carburantes ante los efectos que puedan generarse del conflicto en Oriente Medio, según ha confirmado este miércoles el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. En la misma línea que las declaraciones de este martes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en las que afirmó que si el conflicto deriva "en un efecto negativo" sobre la economía española, el Gobierno reaccionará con las "medidas necesarias".

"Estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022”, afirmó Cuerpo tras ser preguntado sobre si se el Gobierno se plantea aplicar bonificaciones sobre los carburantes, como ocurrió tras la guerra de Ucrania, cuando el Ejecutivo impulsó un descuento de 20 céntimos en las gasolineras. Si bien entonces el precio del barril Brent, de referencia en Europa, se situaba por encima de los 100 euros, en la actualidad ronda los 80 euros.

En el caso del precio del gas (el TTF holandés), la cotización se ha casi duplicado desde el viernes hasta alcanzar los 54 euros por megavatio-hora, pero todavía lejos de los más de 100 euros de abril de 2022.

La clave será la cuestión temporal, cuánto dura la guerra en Oriente Medio y su impacto en los precios que afectan a los consumidores, como son los carburantes, la electricidad y los alimentos. Y así lo señaló el ministro Cuerpo al afirmar que el Ejecutivo evalúa el "posible efecto para los consumidores" a través del impacto directo sobre los precios de los combustibles y, por ende, de la electricidad, que se contagia del precio del gas; y el indirecto, si acaba aumentando el precio del transporte y con ello el impacto en los supermercados.

Y la teoría dice que, si el conflicto se mantiene en el tiempo, el impacto en los carburantes será más pronto que tarde. Es lo que se conoce como "efecto cohete y efecto pluma", tildado así por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para explicar que el contagio del precio del crudo sobre los carburantes es muy rápido cuando se trata de subidas y muy lento en el caso de las bajadas. En el caso de la electricidad, el precio en el mercado mayorista ronda los 50 euros, cuando hace exactamente cuatro años sobrevolaba los 200 euros, pero con puntas de 150 euros en las horas en las que no hay sol.

"El Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario", ha afirmado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa May Mariño. "Gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también de nuevo a esta crisis", ha añadido.

Precisamente, el Gobierno aprobó el 10 de febrero un real decreto-ley que permitía topar los precios en situaciones de emergencia y posibilitaría al Consejo de Ministros a imponer límites directamente sobre los precios de los carburantes, electricidad y alimentos en caso de que estos sufrieran un incremento desproporcionado de sus costes. Pero la medida fue derogada por el Congreso de los Diputados la semana pasada (con los votos de PP, Vox y Junts).