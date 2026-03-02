Felipe VI inaugura el MWC ante la presencia de autoridades institucionales y bajo presión social

El rey Felipe VI ha inaugurado este lunes el Mobile World Congress (MWC) 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat, en una edición marcada por el auge de la inteligencia artificial y por las tensiones geopolíticas, que ya afectan a la movilidad internacional de los asistentes.

Acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recibido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el monarca ha encabezado el arranque de un congreso que este año celebra su 20 aniversario en Barcelona y prevé volver a superar los 100.000 visitantes de más de 200 países. Entre las autoridades presentes también se encontraban el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y representantes de la organización como el consejero delegado de GSMA, John Hoffman.

El Rey a su llegada al MWC 2026. / David Zorrakino - Europa Press

La jornada ha comenzado con la participación del rey en la conferencia “Leading the future: Intelligent, inclusive and unstoppable”, donde algunos de los principales ejecutivos del sector han debatido sobre el papel de las telecos en un contexto de transformación acelerada. El foco ha estado en cómo construir una "economía digital más dinámica sin perder de vista la equidad y la inclusión".

En el coloquio han intervenido directivos de grandes operadoras como Orange, Vodafone, China Telecom o AT&T, junto al astronauta Tim Peake, en una mesa que ha reflejado el peso creciente de la inteligencia artificial en el rediseño del sector. El lema de esta edición, ‘The IQ Era’, apunta precisamente a esa nueva etapa tecnológica.

Una tecnología “ética y humana”

La inauguración llega apenas horas después de la tradicional cena oficial celebrada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), donde Felipe VI lanzó un mensaje dirigido a la industria. El monarca subrayó que la inteligencia del futuro no puede limitarse a lo artificial, sino que debe ser “ética y profundamente humana”, e instó a las compañías a anticipar riesgos y garantizar que el desarrollo tecnológico contribuya al bien común.

Este llamamiento se produce en un momento en el que la expansión de la inteligencia artificial abre oportunidades económicas, pero también interrogantes regulatorios y sociales cada vez más relevantes.

Impacto de la geopolítica

A su vez, el arranque del congreso no ha estado exento de dificultades logísticas. Las cancelaciones de vuelos en Oriente Medio, derivadas de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, han complicado la llegada de algunos congresistas procedentes de la región. Por ello, varias actividades previstas para la jornada inaugural han sido canceladas o modificadas.

Entre ellas, se ha suspendido una comparecencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, convocara una reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios. También se ha visto afectada la participación institucional en algunos debates, como la de la vicepresidenta europea Henna Virkkunen, que no ha podido asistir a una mesa organizada por Telefónica junto a la Comisión Europea.

Pedro Sanchez y Salvador Illa, durante la inauguración institucional del MWC2026. / Jordi Otix

Pese a estos contratiempos, desde la Generalitat sostienen que el impacto está siendo limitado y muy localizado, ya que la mayoría de los asistentes internacionales ya se encontraban en Barcelona antes del recrudecimiento del conflicto.

Protestas por derechos humanos

En paralelo a la inauguración, una sesentena de personas se han concentrado a las puertas del recinto para denunciar las vulneraciones de derechos humanos vinculadas al modelo tecnológico global. La protesta, convocada por diversas entidades, ha señalado la presencia en el congreso de empresas con supuestos vínculos militares, especialmente con el ejército israelí, y ha reclamado mayor responsabilidad a instituciones y organizadores.

Los manifestantes han formado un pasillo en uno de los accesos al recinto entre pancartas y consignas contra grandes tecnológicas y contra Israel, mientras exigían la exclusión de compañías relacionadas con conflictos armados. También han puesto el foco en las cadenas de suministro de la industria electrónica, denunciando el impacto de la extracción de minerales en países como la República Democrática del Congo o Sudán, donde aseguran que se producen situaciones de explotación y violencia.

Las organizaciones convocantes reclaman la adopción de criterios estrictos de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente para la participación en el congreso, en línea con la normativa europea y los principios de Naciones Unidas, en un debate que gana peso a medida que el sector tecnológico amplía su influencia global.