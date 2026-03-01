Cómo mejorar tus opciones laborales en un mercado cada vez más competitivo

La digitalización de los procesos de selección, el uso de filtros automatizados y el aumento de la competencia han transformado la manera de buscar trabajo. Ya no es suficiente contar con una titulación o experiencia: es necesario saber presentarse, posicionarse y adaptar la candidatura a lo que realmente demanda el mercado.

Por ello, acudir a un servicio de inserción y orientación profesional es una decisión estratégica. Estas entidades no solo gestionan ofertas, sino que ayudan a definir un plan de acción personalizado, identificar competencias clave y enfocar la búsqueda de forma más eficiente.

El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Universitat de les Illes Balears representa en Mallorca este modelo de acompañamiento en un proceso que, en ocasiones, puede resultar complejo e incluso frustrante. Durante el curso 2024-2025 gestionó 1.904 ofertas de empleo y registró 583 contratos laborales. Además, 816 empresas colaboraron activamente con el departamento, consolidándose como un canal estable de conexión entre talento y tejido productivo.

El acompañamiento individualizado es uno de los pilares fundamentales. El último curso, con el encargo y financiación del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el que se ofrece el SOLQ - Servicio de Orientación para el Empleo a Personas Cualificadas SOIB-FUEIB (DOIP) se atendió a más de mil personas y realizó 1.836 sesiones personalizadas, algunas de las cuales derivaron en contrataciones. Este trabajo permite analizar el perfil profesional, mejorar el currículum, preparar entrevistas y diseñar una estrategia coherente con la realidad del mercado.

La orientación profesional contribuye al desarrollo de competencias transversales cada vez más valoradas en los procesos de selección, como la comunicación, la capacidad de adaptación o la gestión del tiempo. Asimismo, permite preparar entrevistas con mayor seguridad mediante simulaciones y el análisis de posibles preguntas, reforzando la confianza y la capacidad de transmitir adecuadamente la propia trayectoria. También actúa como un espacio de apoyo cuando una persona se siente desorientada o necesita redefinir su rumbo profesional. A todo ello se suma el acceso a información actualizada sobre sectores en crecimiento, perfiles más demandados y tendencias de contratación, elementos clave para tomar decisiones con mayor criterio y seguridad.

Por otro lado, las prácticas extracurriculares constituyen una vía eficaz de acceso al empleo. Suponen una conexión directa con la empresa que facilita la transición al mercado de trabajo y mejora la empleabilidad real. Más de 600 estudiantes realizaron prácticas a través del DOIP durante el curso 2024-2025, fortaleciendo el vínculo directo entre formación y empresa.

En definitiva, buscar empleo hoy exige planificación, información y estrategia. Recurrir a una entidad como el DOIP que tiene el SOLQ - Servicio de Orientación para el Empleo a Personas Cualificadas SOIB-FUEIB (DOIP) supone profesionalizar la candidatura y aumentar las probabilidades de éxito en un entorno laboral en constante evolución.