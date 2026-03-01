Lorena Vela : «Nuevas ideas y nuevas tecnologías son clave para modificar el modelo productivo»

¿Cuál es el objetivo global (y común) de los programas ‘Accelera Lab UIB-PIME’ y ‘Valida’?

El objetivo común de ambos programas es trasladar a la sociedad la innovación y el conocimiento que se genera en la Universitat de les Illes Balears. Ambos programas comparten la misma esencia, que es impulsar la transferencia de conocimiento para que la investigación universitaria se convierta en soluciones reales con impacto económico y social. Aunque cada programa actúa en fases distintas del proceso, los dos facilitan la conexión entre universidad y tejido productivo, ya sea mediante colaboraciones con empresas o apoyando la validación y desarrollo de tecnologías y proyectos innovadores. Frente a la idea de que la universidad permanece aislada, nuestra experiencia demuestra lo contrario: existe un gran potencial transformador. Nuevas ideas, tecnologías y enfoques son clave para modernizar el modelo productivo, y estos programas contribuyen a hacerlo posible.

¿Cómo valora la colaboración UIB-Govern en este terreno? ¿Hasta qué punto es importante la iniciativa Innova UIB-PYMES en el contexto actual?

La colaboración con el Govern es muy positiva porque, además, está alineada con el objetivo común de ambos programas, que es fortalecer el tejido empresarial de les Illes Balears a través de la cooperación para la innovación. De todas formas, e independientemente de si existe un programa o no, cualquier empresa en cualquier momento, puede acercarse a la Universidad para que le ayudemos buscando el grupo de investigación que mejor pueda dar una respuesta a su proyecto. Esta ventana siempre estará abierta.

¿Cómo se articula y en qué consiste el programa ‘Accelera Lab UIB-PIME’?

En este programa, lo que se hace es aprovechar el conocimiento que tienen los investigadores sobre distintos ámbitos para ponerlo en práctica de acuerdo con las necesidades y los proyectos reales de las empresas. Es decir, a partir de una necesidad surgida en un proyecto empresarial, se determina qué conocimiento científico hay detrás para aprovecharlo de la mejor manera. El punto de partida, en este caso, está en la empresa o en un proyecto empresarial. Es muy gratificante comprobar cómo -en muchos casos- la colaboración funciona tan bien que hay continuidad en los proyectos: has visto cómo una empresa ha contactado con un equipo de investigación, han empezado a realizar un prototipo, una prueba de concepto, y después ha desarrollado el proyecto con nuevas convocatorias, nuevas ayudas, y lo ha hecho colaborando con el mismo grupo. Como he comentado, el programa ayuda a las pymes, sobre todo a las más pequeñas, porque tienen más dificultades para financiar proyectos de innovación que comportan cierto riesgo, o bien porque esas empresas no tienen los presupuestos de otras compañías más grandes y tienen mucha competencia si acuden a una convocatoria. Al ser la nuestra una convocatoria pequeña (unos 200.000 euros para financiación de proyectos), se facilita por otra parte que las empresas también empiecen a entrar en la rueda de la innovación, que en muchas ocasiones se antoja difícil de antemano.

¿A qué tipo de empresas está abierto el programa? ¿Cuándo finaliza el plazo de inscripción?

El programa está abierto a todas las pymes de Balears (incluyendo los emprenendedores) y tienen cabida en el mismo todo tipo de proyectos: desde consultoría científica y testeo de tecnologías hasta iniciativas de I+D+i. Respecto al plazo de inscripción, hay un primer corte que finaliza el 26 de marzo. Esta es la tercera edición y, desde el inicio, hemos apostado por impulsar proyectos innovadores que refuercen la competitividad del tejido empresarial. No hace falta decir que desde aquí animamos a las empresas a presentar sus ideas y apoyarse en la Universidad para hacerlas realidad.

Por otra parte, ¿cuáles son las características esenciales del programa ‘Valida’?

En este programa, no hay una empresa detrás, sino un equipo de investigación que quiere lanzar un nuevo procedimiento, un nuevo producto... Se trata, de hecho, de una necesidad propia como investigador. En este caso, el punto de partida está en la Universidad. Es la primera edición de las celebradas que cuenta con financiación del Govern (unos 150.000 euros). Es un programa que, con denominaciones distintas, tienen varias universidades en nuestro país y, por lo general, cuenta con una gran aceptación en la propias universidades ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que, en muchas ocasiones, la investigación tiene un camino muy largo. Es decir, desde que se esboza el proyecto o se obtiene un resultado hasta que eso se pueda traducir (por poner un ejemplo) en un fármaco, en un producto cosmético o en un alimento, el camino es muy largo y complejo. Puede ser un recorrido de tres o cuatro años y hasta de 20 años para un fármaco, y este recorrido requiere -como es lógico- una financiaciación que, en la mayoría de los casos, los investigadores no pueden afrontar por sí solos. Las fuentes de financiación propias legan hasta donde legan, y ocurre que, para hacer transferencia del conocimiento, deben buscar empresas que puedan comercializar el producto, con un coste añadido que también supone.

En esos casos, el proyecto en cuestión no pasa del papel...

La situación descrita provoca, en efecto, en que -a menudo- el producto o servicio en el que tanto se ha trabajado no sale al mercado y no llega, por tanto, al usuario final. En este sentido, el programa ‘Valida’ ayuda a madurar un poco más los proyectos tecnológicos surgidos en el seno de la propia universidad. Cabe decir que hay convocatorias a escala nacional con mayor dotación económica, que puede incluso alcanzar los 300.000 euros.

Comentaba usted que los proyectos, antes de recibir la pertinente financiación, son objeto de evaluación. ¿Quién la lleva a cabo? ¿Bajo qué criterios?

Así es. A medida que nos llegan proyectos, los evaluamos y si superan el umbral que hemos establecido, los financiamos. Por una parte, hay un un equipo interno que formamos cinco personas y, por otra, contamos con el apoyo para esos fines de una consultora externa, con sede en Galicia,que cuenta con acreditada experiencia en ese terreno, especialmente en evaluación de proyectos de capital riesgo (es decir, inversión) y en creación de empresas. En cuanto a los criterios, se analiza y estudia su potencial impacto en el mercado y si tiene potencialmente mucha competencia o no tanta. Asimismo, se evalúa el nivel de protección: es decir, valoramos si los resultados deben patentarse. En estos momentos, tenemos dos proyectos a punto de crear una empresa, una spin-off universitaria. Uno sobre tecnología, (Inteligencia Artificial, en concreto) y un segundo sobre salud. No cabe duda de que sentimos todos una gran satisfacción cuando un proyecto obtiene su licencia.

Además de los programas referidos, ¿qué ámbitos gestionan bajo su dirección?

Los programas ‘Accelera Lab UIB-PIME’ y ‘Valida’ son herramientas que nos permiten cumplir con nuestra función, que es la transferencia de conocimiento. Pero, más allá de eso, gestionamos también un programa de emprendimiento para nuestros estudiantes y la oficina de fundraising (se incluyen aquí las donaciones a proyectos o las cátedras Universidad-Empresa). Como Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), nuestro objetivo es transferir el conocimiento que atesoramos en la UIB. Mi visión -o lo que percibo- es que cada año hay más interés y actividad en este sentido. Nos ayuda en el hecho de participar en los diferentes clústeres de nuestra Comunidad, que nos da una visión completa de las necesidades reales de nuestro entorno.

¿Cuántas personas componen la plantilla de la OTC?

Es muy importante el equipo humano; sin duda alguna. En la actualidad, lo componemos 12 personas. Nada que ver con los tres o cuatro profesionales que había al inicio. El hecho de haber ampliado la plantilla nos permite estar más en contacto con las empresas, realizar diferentes acciones, salir más de la oficina, ir a ver al grupo de investigación... Soy de la opinión que esta conciencia de colaborar entre todos es muy importante para poder llegar más lejos.