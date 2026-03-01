FORO MEDITERRÁNEO | Ibiza en la encrucijada: regular el acceso de coches o asumir el colapso

Ibiza ya no discute si debe limitar la presencia de coches en sus carreteras. La discusión real es cómo hacerlo sin romper el equilibrio que sostiene su modelo económico, la fragilidad del territorio y la convivencia social. La primera mesa del Foro del Mediterráneo 2026, celebrada en Diario de Ibiza, forma parte de una edición que en Balears aborda la relación entre turismo y cambio climático y que este año centra el debate en cómo gobernar la presión humana en territorios insulares a través de la movilidad terrestre. Políticos, representantes del sector del transporte, la patronal Pimeef y el ámbito de la conservación del medio ambiente, y académicos coincidieron en una conclusión compartida. La congestión no es un fenómeno puntual del verano, sino una condición estructural que obliga a tomar decisiones.

El economista Antoni Riera, comisario del Consejo de Balears del Foro Mediterráneo y encargado de moderar el debate, planteó la pregunta estratégica que vertebró la sesión. «¿Estamos intentando hacer funcionar una infraestructura pensada para otra escala?». La isla ha crecido, se ha diversificado y ha intensificado su actividad, pero el territorio es el mismo. Esa tensión entre escala y capacidad atraviesa toda la discusión.

El vicepresidente del Consell de Ibiza, Mariano Juan, defendió el origen de la ley de regulación como una respuesta necesaria ante una presión creciente. «No hacer nada no era una opción. La presión no es solo una cuestión ambiental. Es física, visible y diaria». Para Juan, el foco debe situarse en la calidad de vida y en la sostenibilidad del sistema económico. «La norma busca redistribuir presión y ordenar picos, pero el verdadero desafío es técnico. Sin control efectivo y sin seguridad jurídica, cualquier regulación pierde credibilidad». Reconoció, además, que la aceptación social dependerá en gran medida de la capacidad de explicar y aplicar la medida con transparencia.

La catedrática de Geografía Humana de la UIB Joana Maria Seguí enmarcó el problema desde una perspectiva estructural. «En un territorio insular muy limitado, ampliar carreteras no garantiza menos tráfico a largo plazo. Puede generar más por efecto de demanda inducida. El colapso no es la causa, es el síntoma». Seguí insistió en que la movilidad refleja la interacción entre población residente, visitantes y actividad económica, y que cualquier intervención debe abordar esa complejidad territorial.

Desde el ámbito del alquiler de vehículos, Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Fenebal), pidió cautela en el diagnóstico. «Estamos de acuerdo en que hay un problema, pero si no afinamos bien dónde está la presión podemos equivocarnos en la solución. No todo puede recaer sobre un único sector». Reclamó estabilidad normativa y seguridad jurídica para evitar distorsiones en la competencia y para proteger inversiones ya realizadas: «Las decisiones deben ser equilibradas y técnicamente fundamentadas».

Valentín Romero, presidente en las Pitiüses de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Balears (Aevab), coincidió en la necesidad de precisión y añadió un componente social. «No todo es turismo. El número de residentes efectivos ha aumentado y la cultura de movilidad puerta a puerta está muy arraigada. Si no ofrecemos alternativas reales, no podemos esperar cambios de hábitos». Romero defendió medidas puntuales en zonas especialmente tensionadas, pero mostró reservas ante limitaciones generales que puedan resultar difíciles de justificar o aplicar.

La secretaria general de la Pimeef, Maria Àngels Marí, aportó la perspectiva del pequeño y mediano empresariado: «Regular es necesario, pero con alternativas y pedagogía. Si la norma no se entiende o se percibe como desigual, generará rechazo». Marí recordó que la movilidad impacta directamente en la actividad comercial, en la distribución y en la vida cotidiana de trabajadores y autónomos: «No es un debate abstracto. Afecta al funcionamiento diario de la isla».

La dimensión ambiental la subrayó Inma Saranova, directora de IbizaPreservation: «La isla tiene límites físicos y ecológicos que no podemos ignorar. Las administraciones están para priorizar y, cuando sea necesario, limitar». Saranova defendió que ordenar accesos en espacios sensibles forma parte de la gestión responsable del territorio y advirtió de que, sin planificación, la presión simplemente se desplaza de un punto a otro sin resolverse.

En el plano técnico, Simón Tur Roselló, director del Sistema d’Intel·ligència Turística d’Ibiza (del Consell de Ibiza), puso el foco en la información. «Tenemos que medir mejor para decidir mejor. La movilidad es compleja porque intervienen muchos actores y muchas motivaciones distintas. Sin datos integrados y de calidad es difícil ajustar medidas». Tur defendió la necesidad de diferenciar perfiles de usuarios y de comprender cómo interactúan residentes, visitantes y trabajadores en la red viaria.

Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales de la naviera Trasmed, amplió el análisis hacia la logística. «La red no la utilizan solo coches particulares. También la usan servicios públicos, reparto y transporte de mercancías. Infraestructura no es solo asfalto, también es gestión». Para Pardo, antes de plantear ampliaciones o restricciones generales conviene entender cómo conviven los distintos usos y cómo se pueden optimizar flujos existentes.

En el tramo final emergió la dimensión social del problema. Cualquier regulación puede interpretarse como un reparto desigual de costes. Mariano Juan reconoció que la legitimidad será clave: «Cuando hay problemas de vivienda o movilidad se buscan culpables. Si no se comunica bien, pueden surgir reacciones emocionales». La cohesión social depende tanto de la eficacia de la medida como de su percepción.

Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza y anfitriona del encuentro, subrayó la relevancia de haber reunido en una misma mesa a instituciones, sector empresarial, expertos académicos y representantes sociales. El objetivo no era cerrar soluciones inmediatas, sino ordenar el diagnóstico y dar voz a todas las perspectivas para continuar trabajando en las próximas mesas de expertos que se van a celebrar tanto en Diario de Mallorca como en Diario de Ibiza, los periódicos que impulsan el Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica en Balears.

La conclusión compartida fue la constatación de que la movilidad se ha convertido en el espejo donde se refleja la excesiva presión humana que soporta Ibiza. Regular el acceso puede ser una herramienta dentro de una estrategia más amplia, mientras que la inacción supondría aceptar que la congestión se consolide como parte habitual del paisaje cotidiano de la isla.