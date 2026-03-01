Antoni Jaume y Laura del Valle, protagonistas de los programas

Antoni Jaume y Laura del Valle participan, respectivamente, de los programas ‘Accelera Lab UIB-PIME’ y ‘Valida’, de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC).

Jaume (47 años) es el coordinador del laboratorio de aplicaciones de Inteligencia Artificial de la UIB, además de catedrático de Ciencias de computación e Inteligencia Artificial. «En el laboratorio tenemos varios objetivos; uno de ellos es colaborar con las entidades y las empresas de Baleares para ayudar a introducir y transferir resultado de Inteligencia Artificial. Las colaboraciones más habituales consisten en asesorar e informar a las empresas cuando manifiestan un interés en crear su propio departamento de IA. Tienen ideas y quieren explorar si son factibles. En esos casos, colaboramos realizando pequeños estudios exploratorios. Nuestra línea de expertise es el conocimiento de modelos y determinar las características que deben tener los datos. Por tanto, ayudamos a dar el empujón inicial a las empresas».

Por su parte, Del Valle (39 años), graduada en Geografía y diplomada en Geología, es profesora sustituta en el departamento de Geografía. Participó en la última edición del programa ‘Valida’, gracias al cual pudo llevar a la práctica su proyecto, una placa de contaje y composición de sedimentos en el medio natural. Con la primera prueba midió la contaminación de la Platja de Palma. «Mi historia comienza al hacer la solicitud para el registro de resultados en la UIB. Y, en seguida, me pusieron en contacto con un excelente equipo de la Oficina de Transferencia de Conocimiento, que me encaminó al ver el potencial de mi prototipo. Empezamos con la solicitud de la patente. En esa tesitura, surgió la oportunidad de participar en el programa ‘Valida’, gracias al cual tuve la mentoría de Eladio Crego y una financiación (unos 10.000 euros), que invertí comprando un programario de diseño 3D y una impresora 3D. Con ello, se pudo mejorar el diseño, y no solo eso, sino también validarlo y experimentarlo, lo cual es clave en el proceso hasta el producto final. Desde el embrión o prototipo hasta conseguir ese producto final, transcurrió un año».

Desde la OFC, también ayudaron a Del Valle contactando con varias empresas, «tanto distribuidoras como productoras». El producto, registrado con el nombre de Sedimplak, se espera introducir en las próximas semanas en el mercado, para uso por parte de «geólogos, geógrafos e incluso biólogos».