La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero por la caída en los precios de la electricidad

El Índice de Precios de Consumo (IPC), indicador que mide la inflación en España, se ha mantenido impasible entre enero y febrero, situándose también en el segundo mes del año en el 2,3%, tal y como ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El organismo ha proporcionado el dato del IPC adelantado, ampliando que la estabilidad del dato viene, principalmente, a raíz de la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de prácticamente todo lo demás: combustibles, restauración y alimentos.

Atendiendo a la variación del IPC armonizado, que proporciona una medida común con otras naciones para realizar comparaciones internacionales, esta se situó en el 2,5%.

