Confirmado para los trabajadores de Mallorca: una hora de descanso remunerada por cada hora extra

Los trabajadores de Mallorca que superen su jornada ordinaria tienen derecho a que ese tiempo adicional se compense con descanso equivalente y retribuido, siempre que así se acuerde. Así lo establece el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aplicable en todo el territorio nacional, incluidas Baleares.

La regulación es de obligado cumplimiento para las empresas y fija las condiciones mínimas en materia de horas extraordinarias, sin perjuicio de que los convenios colectivos puedan mejorar lo establecido por la ley.

Qué son las horas extraordinarias

El Estatuto de los Trabajadores define como horas extraordinarias aquellas que se realizan sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.

La norma establece que:

Su realización es voluntaria, salvo pacto en convenio colectivo o contrato individual.

Deben compensarse económicamente o con descanso retribuido equivalente .

. La compensación con descanso debe producirse dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, salvo que el convenio disponga otra cosa.

En ausencia de pacto específico sobre la forma de compensación, el Estatuto determina que las horas extraordinarias deberán compensarse mediante descanso.

Cómo se pagan las horas extras

Cuando no se opta por el descanso compensatorio, las horas extra deben abonarse económicamente.

El artículo 35 del Estatuto establece que la cuantía de la hora extraordinaria no podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria. Es decir, el trabajador nunca puede cobrar menos por una hora extra que por una hora de su jornada habitual.

El importe concreto puede mejorar a través del convenio colectivo aplicable, que puede fijar un recargo específico o un precio superior por hora extraordinaria.

En cualquier caso, la compensación —ya sea en dinero o en descanso— debe quedar reflejada y registrada, en cumplimiento de la obligación empresarial de registro diario de jornada, regulada en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

Límite anual de horas extraordinarias

La legislación también fija un tope: no se pueden realizar más de 80 horas extraordinarias al año, sin contar aquellas que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

No se incluyen en este límite las horas extraordinarias realizadas por fuerza mayor.

Un derecho garantizado también en Baleares

La normativa estatal es de aplicación directa en Mallorca y en el conjunto de Baleares. El Ministerio de Trabajo y Economía Social recuerda que el registro horario es obligatorio y constituye una herramienta clave para controlar la realización de horas extraordinarias y garantizar su correcta compensación.

De este modo, los empleados en Mallorca que superen su jornada ordinaria deben saber que la ley confirma su derecho a recibir, como mínimo, una hora de descanso remunerada por cada hora extra trabajada, salvo que se acuerde su abono conforme a lo previsto legalmente.