Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
23F BalearesViolación MenorDesalojo Cárcel PalmaVenta Vivienda No ResidentesSuicidio Residente MIRDespido Arrasate
instagramlinkedin

RESULTADOS EMPRESARIALES

ACS dispara su beneficio y roza los 1.000 millones

La constructora y empresa de infraestructuras rozó los 50.000 millones de euros en ventas, después de elevar cerca de un 20% su facturación

El presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, conversa con el consejero delegado, Juan Santamaría

El presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, conversa con el consejero delegado, Juan Santamaría / Eduardo Parra (EP)

G. S.

Madrid

La constructora y empresa de infraestructuras ACS alcanzó una facturación global en 2025 de 49.848 millones de euros, un 19,7% más que en 2024, y un beneficio neto atribuible gracias a los extraordinarios de 950 millones de euros, cerca de un 15% superior, según ha hecho público la compañía presidida por Florentino Pérez.

(Próxima ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • resultados empresariales
  • Resultados
  • ACS
  • Grupo ACS
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents