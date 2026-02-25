RESULTADOS EMPRESARIALES
ACS dispara su beneficio y roza los 1.000 millones
La constructora y empresa de infraestructuras rozó los 50.000 millones de euros en ventas, después de elevar cerca de un 20% su facturación
G. S.
Madrid
La constructora y empresa de infraestructuras ACS alcanzó una facturación global en 2025 de 49.848 millones de euros, un 19,7% más que en 2024, y un beneficio neto atribuible gracias a los extraordinarios de 950 millones de euros, cerca de un 15% superior, según ha hecho público la compañía presidida por Florentino Pérez.
(Próxima ampliación)
