Indra destaca que los programas de fabricación de blindados generarán 3.000 empleos

Los programas de vehículos militares para el Ejército que desarrollará Indra generarán 3.000 puestos de trabajo. Lo aseguró este domingo Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles, la división de blindados de la multinacional española, que tiene su sede en Gijón.

Durante un encuentro en Madrid con las compañías vinculadas a la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), Frank Torres explicó los planes de la nueva unidad de negocio de Indra Group especializada en la fabricación de vehículos terrestres, “bajo la que están la mitad de los PEM (Programas Especiales de Modernización del Ejército Español) adjudicados a Indra” por valor de más de 7.600 millones de euros y que incluyen vehículos de artillería, lanzapuentes y anfibios.

“Indra Land Vehicles aporta a España soberanía tecnológica y de producción en plataformas terrestres, para ser líder en Europa, contando con el soporte de toda la cadena de suministro nacional. Estamos firmando dos o tres acuerdos cada semana y nuestro objetivo es llegar al 100% nacional”, subrayó Torrres para destacar el impacto que tendrán esas adjudicaciones que obtenido Indra en toda la cadena de valor del sector.

De momento, Indra Land Vehicles tiene una única fábrica, la que está terminando de acondicionar en el antiguo Tallerón de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón. Torres destacó los avances en Asturias, “donde hemos transformado nuestras instalaciones de Gijón en menos de seis meses para convertirlas en una fábrica de la industria 5.0., incorporando incluso la IA (inteligencia artificial), y avanzamos en la construcción de la pista de pruebas para vehículos terrestres”, subrayó.

El directivo destacó que Indra Group, a través de Indra Land Vehicles, está implementando ya los programas de sistemas lanzapuentes, obuses sobre ruedas y cadenas, y el Vehículo Anfibio de Infantería de Marina “que, suponen trabajo para más de 3.000 personas”, aseguró. Esos avances se están produciendo pese al recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas (con fábrica de blindados en Oviedo y hasta ahora el principal actor en la producción de estos vehículos militares en España) contra los créditos que ha obtenido la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano para desarrollar los nuevos carros de combate y obuses dentro de los PEM.

”A lo largo de 2025, y mucho antes de que se adjudicaran los PEM, hemos incrementado notablemente la huella nacional de nuestras compras un 14%, acercándonos al 80%, con más de 1.100 socios sólo en España y solo en Defensa, más de 100 nuevas alianzas y con otros 300 posibles socios de todas las comunidades autónomas identificados, ya sea para colaborar en los PEM como en otros proyectos o negocios de Indra Group”, señaló por su parte Alberto Sosa, director de Compras de Indra Group. Destacó que el "ambicioso" despliegue industrial que Indra Group está llevando a cabo en el último año con nuevas fábricas e instalaciones en Asturias, Galicia, Andalucía y planes de expansión en Valencia o Cataluña, también contribuye a impulsar el tejido local. Y puso el ejemplo de empresas asturianas como Impulso Industrial Alternativo o Delca, "que ya trabajan con Indra para hacer de su centro de Gijón una de las fábricas de vehículos terrestres más avanzadas de Europa".

En el encuentro con las empresas vinculadas a TEDAE estuvo el presidente de Indra, Ángel Escribano, que señaló que, además de que el Ministerio así lo demanda, “estamos firmemente convencidos de que los PEM son el mejor vehículo para fortalecer la red de empresas que conforman la base tecnológica e industrial de defensa en España y crear un ecosistema fiable, para generar valor, conocimiento y tecnología 100% nacional, además de capacidades industriales y empleo cualificado en las distintas regiones, actuando como elemento de cohesión territorial”. Añadió que "es necesario trabajar juntos y cambiar la cultura de colaboración para lograr que España tenga un papel más relevante y autónomo en el nuevo mapa europeo de la defensa y maximizar lo que podemos aportar, con una verdadera contribución a la autonomía estratégica de España y de Europa. Creo que nuestra industria va como un cohete y puede despegar de forma importante”.

Según explicó el presidente de Indra Group, en los próximos dos o tres años, la compañía tiene previstas inversiones de hasta 400 millones de euros en nuevas fábricas, espacios y medios industriales, a los que se suman los más 371 millones destinados al Indra Technology Hub. También ha lanzado a través de Indraventures, un fondo de capital riesgo de 200 millones de euros para impulsar empresas tecnológicas, que aspira a que se convierta en un fondo de 1.000 millones de euros en el periodo 2027-2030.