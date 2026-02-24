Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenado Chalé LewandoskiDespido ArrasateReordenación Ajuntament PalmaEl Tiempo en MallorcaSóller ZBELey de la Serra
instagramlinkedin

Tras la entrada de la SEPI

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

La operadora desembolsó un total de 78,3 millones por el relevo de Álvarez-Pallete y Ángel Vilà

Murtra obtuvo 5,23 millones durante su primer año al frente de Telefónica

Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica.

Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica. / ARCHIVO

idente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, cobró 44,5 millones de euros tras su salida de la operadora en 2025, según detalla el informe de remuneraciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta cantidad, 23,62 millones de euros fueron abonados en metálico, mientras que 13,1 millones fueron vinculadas a sistemas de ahorro y 7,8 millones se destinaron al beneficio bruto derivado de acciones o instrumentos financieros consolidados. En total, Telefónica desembolsó 78,3 millones de euros por el relevo tanto de Álvarez-Pallete coo el del entonces consejero delegado del grupo, Ángel Vilà.

En paralelo, su actual presidente, Marc Murtra, percibió una retribución de 5,23 millones de euros durante su primer año al frente del grupo de telecomunicaciones, donde lideró el nuevo Plan Estratégico Transform & Grow 2026-2030 de la multinacional.

Álvarez-Pallete abandonó el cargo después de dirigir a la operadora durante casi nueve años y tras su renombramiento por parte de la presidencia en enero de 2025. Este cambio en la cúpula también coincidió con el cese del entonces consejero delegado Ángel Vila, que recibió una remuneración de 33,9 millones de euros, una cifra que también incluye los 17,4 millones de euros en indemnización, además de 6,5 millones en acciones. En este sentido, tanto Álvarez-Pallete y Vilà han percebido indemnizaciones equivalentes a cuatro anualidades de su salario.

Noticias relacionadas

Entre otras cifras que ha comunicado el grupo al regulador, Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas equivalentes a los 4.318 millones de euros en 2025 mientras que ingresó 35.119 millones de euros.

TEMAS

  • Telefónica
  • Economía
  • acciones
  • ahorro
  • CNMV
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en el Portitxol, en Palma
  2. Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Maria de la Salut
  3. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  4. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  5. Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
  6. Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate
  7. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  8. Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"

Adif coge sin permiso piezas clave para la investigación del accidente de Adamuz

Ábalos ante el Tribunal Supremo: "Se conoce todo"

Adif coge sin permiso piezas clave para la investigación del accidente de Adamuz

El obispo de Mallorca llama a "desarmar el lenguaje" en todos los ámbitos durante el tiempo de Cuaresma

El obispo de Mallorca llama a "desarmar el lenguaje" en todos los ámbitos durante el tiempo de Cuaresma

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

Vox propone impulsar el turismo de caravanas en Andratx con una nueva área de servicios

Vox propone impulsar el turismo de caravanas en Andratx con una nueva área de servicios

Las pernoctaciones hoteleras suben en Baleares un 9,6 % en enero, pero bajan los precios

Las pernoctaciones hoteleras suben en Baleares un 9,6 % en enero, pero bajan los precios

Una veintena de alumnos de Baleares participan en la competición 'SpainSkills 2026'

Una veintena de alumnos de Baleares participan en la competición 'SpainSkills 2026'
Tracking Pixel Contents